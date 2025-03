Cuba conclui libertação de 553 prisioneiros após acordo intermediado pelo Vaticano

Por Dave Sherwood e Nelson Acosta

HAVANA (Reuters) - O principal tribunal de Cuba afirmou no final da segunda-feira que 553 prisioneiros foram libertados após um acordo intermediado pelo Vaticano que parecia estar no limbo depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reverteu uma promessa do governo Biden de aliviar as sanções ao país.

Em janeiro, o ex-presidente Joe Biden concordou em retirar Cuba de uma lista de terrorismo dos EUA em troca da libertação de prisioneiros em negociações com a Igreja Católica.

Trump rescindiu o acordo de Biden ao assumir o cargo, colocando Cuba novamente na lista, aplicando novas sanções à ilha e levando o governo comunista a suspender temporariamente a libertação dos prisioneiros.

Mas a mídia estatal de Cuba disse no noticiário noturno da TV na segunda-feira que as autoridades judiciais confirmaram a "libertação antecipada" de 553 prisioneiros.

"Autoridades do Tribunal Supremo Popular de Cuba afirmam que essas 553 pessoas já estão livres e que o processo foi concluído", informou a reportagem.

Grupos de direitos humanos começaram a relatar um novo fluxo de prisioneiros libertados das prisões da ilha na semana passada, apesar da decisão de Trump de desistir do acordo com Biden. Os grupos, no entanto, disseram que alguns dos libertados pareciam ser criminosos comuns.

O governo Biden havia dito inicialmente que Cuba libertaria "prisioneiros políticos" como parte do acordo mais amplo.

Mas Cuba não especificou, dizendo que libertaria gradualmente "553 pessoas sancionadas por diversos crimes".

Estados Unidos, União Europeia, Igreja Católica e grupos de vigilância há muito pressionam Cuba a libertar centenas de manifestantes presos após os protestos contra o governo em 11 de julho de 2021, os maiores desde a revolução de Fidel Castro em 1959.

As autoridades cubanas afirmam que os manifestantes presos cometeram crimes que vão de incêndio criminoso a vandalismo e sedição.

Grupos de vigilância disseram que cerca de 200 prisioneiros ligados aos protestos haviam sido libertados até o final da semana passada, embora tenham dito que a escassez de informações dificultava a certeza.

A reportagem da mídia estatal cubana na segunda-feira não especificou quantos dos 553 prisioneiros libertados sob o acordo negociado com o Vaticano haviam sido detidos em relação aos protestos de 2021.