Cortes de Trump visam principal observatório de gases do efeito estufa do mundo, no Havaí

Por Gloria Dickie

LONDRES (Reuters) - O governo Trump está considerando cancelar o contrato de aluguel do escritório de apoio de uma renomada estação de pesquisa climática do Havaí, segundo fontes, o que aumenta o temor quanto ao futuro do trabalho fundamental de rastreamento do impacto das emissões de carbono sobre o aquecimento global.

O escritório é um dos mais de 20 alugados pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês) listados para terem seus contratos rescindidos sob os esforços de economia de gastos do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), liderado pelo bilionário Elon Musk.

A listagem no site do DOGE menciona um escritório da NOAA em Hilo, Havaí, e uma estimativa de quanto seria economizado com o cancelamento do contrato de locação: US$150.692 por ano.

Funcionários, pesquisadores e outras fontes deram detalhes sobre a função do prédio como principal escritório de apoio do Observatório Mauna Loa, cerca de 50 km a oeste da cidade.

O observatório, estabelecido em 1956 no flanco norte do vulcão Mauna Loa, é reconhecido como o berço do monitoramento global de dióxido de carbono e mantém o registro mais longo do mundo de medições de CO2 atmosférico.

Não ficou imediatamente claro até que ponto o plano de cancelamento do aluguel avançou e se o escritório seria fechado ou transferido. A equipe da NOAA se recusou a comentar publicamente e seu escritório de comunicações não respondeu a um pedido de comentário enviado por email.

O DOGE não respondeu a um pedido de comentário enviado por email.

"Vocês precisam de um escritório em Hilo", disse Ralph Keeling, cientista climático do Scripps Institution of Oceanography, na Califórnia, que realiza trabalho de campo em Mauna Loa.

Seu pai, Charles David Keeling, usou as medições de Mauna Loa para estabelecer a famosa Curva de Keeling, um gráfico que mostra o acúmulo de dióxido de carbono na atmosfera da Terra de 1958 até o presente, traçando uma trajetória ascendente à medida que os seres humanos continuam a queimar combustíveis fósseis.

A equipe da estação em Hilo viaja regularmente entre o escritório da cidade e os picos vulcânicos de Mauna Loa e Mauna Kea, disse Ralph Keeling, coletando amostras de ar em frascos de vidro que eles transportam de volta para Hilo e enviam para um laboratório da NOAA em Boulder, Colorado, onde os cientistas analisam as concentrações de gases de efeito estufa.

Alguns cientistas e políticos acusaram o governo Trump de lançar um ataque mais amplo contra a pesquisa climática ao demitir centenas de funcionários da NOAA, a agência governamental que fornece previsões meteorológicas.

Musk e sua equipe do Doge foram encarregados por Trump de reduzir o tamanho e o custo da burocracia federal e afirmaram que se concentraram em gastos desnecessários.

"Seria terrível se esse escritório fosse fechado", disse o cientista Marc Alessi, membro do grupo de defesa Union of Concerned Scientists.

"Ele não apenas fornece a medição de CO2 de que precisamos desesperadamente para monitorar as mudanças climáticas, mas também informa as simulações de modelos climáticos."

Outros disseram que o governo Trump já havia dificultado o trabalho deles depois que a Casa Branca congelou os cartões de crédito dos funcionários da agência por um período de 30 dias, de acordo com a "iniciativa de eficiência de custos" do Doge.

"Já se tornou muito difícil dar continuidade à nossa rede global de monitoramento de gases de efeito estufa", disse um cientista envolvido nas medições da NOAA, pedindo para não ser identificado.