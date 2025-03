Conversas entre EUA e Ucrânia na Arábia Saudita têm sido produtivas, diz Casa Branca

WASHINGTON (Reuters) - As conversas entre as autoridades norte-americanas e ucranianas em Jeddah, na Arábia Saudita, sobre a guerra na Ucrânia têm sido positivas e produtivas, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, aos repórteres nesta terça-feira.

Ela disse que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o conselheiro de segurança nacional, Mike Waltz, estão negociando com os ucranianos e que em breve fornecerão um relatório sobre as conversas.

"Mas posso garantir a vocês, a todos aqui e ao povo norte-americano, que as notícias que temos recebido dessa reunião ao longo do dia, e sobre as quais o presidente foi informado, são positivas. Essa reunião foi produtiva", disse ela.

(Por Jeff Mason e Steve Holland)