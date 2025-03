Com 2 de Raphinha, Barça vence Benfica (3-1) e vai às quartas da Champions

Com dois gols do atacante brasileiro Raphinha e outro do jovem Lamine Yamal, o Barcelona garantiu a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões ao vencer o Benfica por 3 a 1 (4-1 no placar agregado), nesta terça-feira (11), no Mel Estadi Olímpic de Montjuïc.

Raphinha abriu o placar para o Barça aos 11 minutos após um passe magistral de Yamal. Pouco depois, o argentino Nicolás Otamendi (13') conseguiu empatar a partida com uma cabeçada após uma cobrança de escanteio.

Mas Lamine voltou a colocar os catalães na frente com um golaço (27') e o brasileiro decretou a vitória marcando pela segunda vez pouco antes do intervalo (42').

Os donos da casa entraram em campo acelerados para evitar qualquer tipo de surpresa. Com chutes de Yamal, primeiro, e Lewandowski, depois, o Barça mandou logo cedo o recado de que não queria dar margem à dúvida. E, logo, vieram os gols, todos no primeiro tempo.

O time catalão, que dedicou a vitória ao médico da equipe principal Carles Miñarro, falecido repentinamente no sábado, começou em vantagem depois de ter vencido a partida de ida por 1 a 0 em Lisboa com outro gol de Raphinha.

Agora, o Barcelona aguarda o adversário que sairá do confronto entre Borussia Dortmund e Lille na quarta-feira, às 14h45 (horário de Brasília). No jogo de ida houve um empate em 1 a 1.

