Caixa informa que 'atua conjuntamente' com PF na Operação Casa de Papel

A Caixa informou, por meio de nota, que "atua conjuntamente com os órgãos de segurança pública nas investigações que combatem fraudes e golpes", em referência à Operação Casa de Papel, lançada nesta terça-feira, 11, pela Polícia Federal. A ação investiga a existência de um grupo criminoso especializado em fraudes em contratos de financiamento imobiliário do banco no Distrito Federal.

"O banco aperfeiçoa, continuamente, os critérios de segurança de acesso aos seus aplicativos e movimentações financeiras, acompanhando as melhores práticas de mercado e as evoluções necessárias ao observar a maneira de operar de fraudadores e golpistas, e monitora ininterruptamente seus produtos, serviços e transações bancárias para identificar e investigar casos suspeitos", afirmou a Caixa.