Braços de 55 cm: exercícios de bíceps e tríceps que Schwarzenegger indica

Muita gente tem curiosidade de saber como o ator Arnold Schwarzenegger conseguiu construir braços de 55 centímetros em seu tempo de fisiculturista. Uma técnica que ele usava para ajudar a desenvolver os "picos" dos bíceps (a forma pontiaguda que faz a cabeça exterior do bíceps) era fazer uma torção externa do antebraço ao realizar a rosca direta.

Para isso, ao fazer qualquer rosca com halteres (em pé, sentado ou inclinado), Schwarzenegger sugere começar com a mão em uma posição neutra (palmas voltadas para o corpo). Então, gire a mão enquanto você ergue o peso, de modo que a palma da mão fique voltada para cima. Perto do final da execução, torça mais a mão para que o dedo mindinho fique mais alto do que o polegar e forçosamente tensione o bíceps.

Arnold Schwarzenegger e Deborah Loomis em "Hércules em Nova York" (1970) Imagem: Divulgação

Outro método de treino indicado pelo ator e que está na Enciclopédia Bodybuilding é a rosca 21. Para fazer o exercício, ele usava a rosca direta com barra. O exercício consiste no seguinte:

Segure a barra com os cotovelos estendidos;

Flexione os braços até o ângulo de 90° (metade do movimento da rosca). Volte até a posição inicial. Repita isso sete vezes;

Depois, sem descanso, ao terminar a sétima repetição, mantenha os braços em 90 graus;

Faça mais sete repetições, agora da metade do movimento até o final (próximo aos ombros);

Para encerrar, faça mais sete repetições completas da rosca direta. No final serão três séries de sete repetições, ou seja, 21.

Outros exercícios de bíceps feitos pelo ator são:

Rosca direta com halteres: seis séries* de seis a dez repetições

Rosca no banco inclinado: seis séries de seis a dez repetições

Rosca concentrada: seis séries de seis a dez repetições.

Além dos movimentos isolados para bíceps, Arnold dedicava muita atenção aos exercícios para antebraços, como rosca punho, rosca inversa e rosca punho inversa com halteres.

Nunca ignore seus tríceps

Os tríceps representam a maior parte da massa muscular dos braços. Portanto, se seu objetivo é aumentar os braços, nunca pode ignorar o treino para esse grupo muscular.

Uma coisa que o ex-fisiculturista aprendeu nos muitos anos de treinamento é que o princípio do isolamento é muito importante para o desenvolvimento do tríceps. Exercícios de tríceps devem isolar as três cabeças do músculo para trabalhá-las corretamente.

O treinamento de tríceps apresenta muitas possibilidades. Você pode fazer exercícios com pesos em frente ao corpo, acima da cabeça ou deitado, e também pode optar pelo supino com barra e pegada fechada. Arnold acredita que os tríceps precisam ser isolados para crescer até o seu potencial, então, concentre-se na ação de cada exercício.

Algumas sugestões dele para a região são:

Mergulho na barra paralela: seis séries de seis a dez repetições

Tríceps pulley: seis séries de seis a dez repetições

Tríceps testa: seis séries de seis a dez repetições

Rosca francesa unilateral: seis séries de seis a dez repetições.

*Descanso entre as séries: 45 segundos.

*Com informações de reportagem publicada em 09/04/2019