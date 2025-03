Bolsonaro lança marca de capacetes após atos sem o equipamento obrigatório

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cruzou o Brasil fazendo motociatas sem capacete. Hoje, ele ignora o histórico pessoal e lança uma marca do equipamento, obrigatório para motociclistas.

O que aconteceu

Bolsonaro vai ser o garoto-propaganda. Sua empresa, a Bravo Grafeno, tem também como sócio o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho mais velho do ex-presidente. Fundada em junho do ano passado, a firma apresenta em evento hoje o "capacete do presidente Jair Bolsonaro".

O produto tem lançamento em uma feira em São Paulo. O evento conta com a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), ex-ministro e aliado de Bolsonaro.

Contradição. O ex-presidente ficou conhecido por ignorar o equipamento de proteção por diversas vezes. Também andou de moto sem CNH válida.

A delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid revela a preocupação de Bolsonaro com as dívidas por multa. O ex-presidente fez uma campanha para arrecadar doações para quitar débitos por infrações de trânsito e outras condenações. Ele juntou R$ 17,1 milhões em Pix em 2023.

O presidente Jair Bolsonaro estava reclamando dos pagamentos de condenação judicial em litígio com a deputada federal Maria do Rosário e gastos com a mudanças e transporte do acervo que deveria arcar, além de multas de trânsito por não usar o capacete nas motociatas.

Trecho de delação do tenente-coronel Mauro Cid

Bolsonaro e Luciano Hang andam de moto sem capacete Imagem: Anderson Riedel/PR

Histórico de infrações

Bolsonaro não usou capacete enquanto era presidente nem na campanha pela reeleição. Ficou famosa uma foto do ex-presidente pilotando uma moto com Luciano Hang na garupa. Ambos passavam sobre uma ponte no rio Madeira, em Rondônia.

Ele também deixou de usar capacete no Ceará e no Rio Grande do Sul. O comportamento continuou mesmo com críticas de especialistas em trânsito e reportagens na imprensa.

Outra prática de Bolsonaro era usar capacetes fora das especificações. O ex-presidente participou de eventos em Americana (SP) e no Guarujá (SP) em que o equipamento não tinha viseira, algo obrigatório por lei.

As motociatas viraram marca de Bolsonaro. Suas redes sociais eram inundadas com imagens de apoiadores seguindo a moto pilotada por ele. A campanha presidencial popularizou estes eventos. Mas o capacete sempre foi item opcional.