Bolsonaro diz que Tarcísio será testemunha em denúncia da PGR: 'Amigo particular'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que incluiu o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), entre as suas 13 testemunhas de defesa no caso que apura se houve envolvimento do capitão reformado na tentativa de golpe por ter "confiança nele". "Ele acompanhou em parte. É um amigo particular. Ele vai falar alguma coisa. Vai responder o que for perguntado", disse. Ambos compareceram juntos ao evento XIII Salão Nacional e Internacional das Motopeças nesta terça-feira, 11.

Tarcísio foi eleito como governador em 2022 com apoio do ex-presidente, após ser ministro da Infraestrutura durante o seu governo. Além dele, outros cinco ex-ministros de Bolsonaro devem testemunhas: o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello (PL-RJ), senadores Rogério Marinho (PL-RN), ex-ministro de Desenvolvimento Regional, e Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro chefe da Casa Civil e Gilson Machado, ex-ministro do Turismo.

"Foi amor à primeira vista em 2018. Eu não o conhecia. Ele é formado. Nos encontramos e ele foi o quinto a entrar na lista para ser ministro. Foi uma surpresa para todos nós", declarou o ex-presidente sobre o chefe do Executivo paulista. "Tenho muito a agradecer ao Tarcísio. É uma grande promessa para o futuro."

Bolsonaro disse que "por enquanto, é candidato" para as eleições em 2026, mas desconversou sobre a possibilidade de apoiar o governador à Presidência da República. Ele diz não trabalhar em apoiar outro candidato. "Com todo respeito, o Tarcísio é um brilhante gestor. Só tenho elogias para dizer a ele. Ele sabe que é 20 anos mais novo do que eu. Tenho uma experiência. Não é fácil fazer seus ministérios sem interferência política", afirmou.