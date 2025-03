Deputados do PL liberam R$ 860 mil para filme de ex-assessor de Mário Frias

Os deputados Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Mário Frias (PL-SP) e Marcos Pollon (PL-MS) destinaram R$ 860.896 em dinheiro público para um documentário produzido por ex-membros da Secretaria Especial de Cultura do governo Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Deputados repassaram recursos por meio de emenda parlamentar. Eduardo Bolsonaro destinou R$ 500 mil para a produção do documentário intitulado "Genocidas". Já Mário Frias alocou R$ 180 mil, e Marcos Pollon, R$ 100 mil. O valor foi pago nos dias 7 e 11 de fevereiro, segundo o Portal da Transparência. A verba é do Ministério da Cultura.

As emendas foram pagas à associação Passos da Liberdade. O CNPJ foi registrado em 2008, mas o canal do YouTube do grupo foi criado no ano passado e tem apenas um vídeo publicado: um documentário sobre a Operação Acolhida, com pouco mais de 30 visualizações. O domínio do site foi registrado em dezembro de 2024, cerca de duas semanas antes de as emendas serem empenhadas.

A Passos da Liberdade menciona "conexões globais", além de parcerias com órgãos internacionais. "A associação está diretamente envolvida em iniciativas culturais e documentais que destacam histórias de resiliência e transformação social. Exemplos incluem séries documentais, filmes institucionais e campanhas de impacto social", diz o site, sem citar quais.

Sediada em Porto Alegre (RS), a Passos da Liberdade é presidida por Rodrigo Cassol Lima. Ele foi o número 2 da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Cultural no governo Bolsonaro. O órgão era subordinado à Secretaria Especial de Cultura, comandada por Mário Frias na época.

Orçamento do filme inclui passagens e hospedagens em outros países. Entre eles, Armênia, Hungria, Itália, Rússia, Alemanha, Polônia e Brasil. Segundo a sinopse enviada ao ministério, o documentário vai "explorar e correlacionar os horrores dos genocídios históricos na Europa com fatos contemporâneos na América Latina".

O UOL entrou em contato com Rodrigo por telefone. Ele confirmou que as emendas serão destinadas para a produção do filme. Disse que a Passos da Liberdade é uma entidade beneficente, mas depois afirmou que só iria se manifestar por escrito. A reportagem enviou as perguntas para o email da associação, mas não teve resposta. Em caso de manifestação, este texto será atualizado.

Procurado, Mário Frias disse que não se manifestará sobre o assunto. O UOL entrou em contato com a assessoria de Eduardo Bolsonaro, mas não teve resposta. Já a assessoria de Marcos Pollon disse que não conseguiu localizar o deputado. O espaço segue aberto para manifestação.

Críticas à Cultura

Críticos da Lei Rouanet, parlamentares deram dinheiro público para filme feito por aliados. Os deputados acusam as políticas de incentivo à cultura de não ter transparência e beneficiar projetos de esquerda. Eles também já atacaram a Lei Paulo Gustavo, criada para auxiliar o setor cultural na pandemia.

No governo Bolsonaro, o Ministério da Cultura chegou a ser extinto. Foi substituído por uma secretaria vinculada ao Ministério do Turismo. Na época, Frias defendeu o repasse de recursos da Lei Rouanet para movimentos armamentistas. Ele também já disse que a lei se tornou uma "moeda de troca" por apoio político.

Nos últimos dias, Eduardo e Frias atacaram o filme "Ainda Estou Aqui", que venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional. O filho de Bolsonaro disse que o longa aborda uma "ditadura inexistente" e chamou o diretor Walter Salles de psicopata. Já o ex-secretário de Cultura afirmou que o filme é "propaganda comunista".

O Brasil viveu sob ditadura militar entre 1964 e 1985. O período foi marcado pelas restrições das liberdades democráticas. Deputados contrários ao regime tiveram seus mandatos cassados, por exemplo, e as eleições diretas para governadores, presidente da República e para senadores deixaram de existir. O governo também contava com agentes de censura que controlavam o que saía nos jornais: não poderia haver nada contra o governo.

Quem são os produtores do documentário

Além de Rodrigo Cassol, outro membro do governo Bolsonaro está envolvido na produção. O diretor e produtor do documentário, Gustavo Chaves Lopes, foi secretário nacional de Audiovisual. Também chefiou a comunicação da Casa Civil e do Ministério do Trabalho e Previdência quando Onyx Lorenzoni era ministro.

Roteirista é Doriel Francisco da Silva, diretor da Dori Filmes. Nos documentos oficiais, a Passos da Liberdade cita outras produções roteirizadas por ele, mas não menciona um documentário sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro ("A Colisão dos Destinos"). O filme foi divulgado por Mário Frias, tratado como idealizador da produção, e por Eduardo Bolsonaro.

Mario Frias e Doriel Francisco da Silva, roteirista do documentário Imagem: Reprodução/Instagram

Dori Filmes já recebeu R$ 19 mil de cota parlamentar de Mario Frias, segundo o site Poder360. O deputado justificou as cinco transferências como divulgação de atividade parlamentar, envolvendo a impressão gráfica de panfletos, por exemplo. O UOL entrou em contato com Doriel, mas não teve resposta. O espaço segue aberto.