Bolsas da Europa fecham em queda com tensões comerciais e geopolíticas

As bolsas da Europa encerraram o dia em baixa, refletindo a cautela dos investidores diante da guerra comercial iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e as tensões geopolíticas entre Rússia e Ucrânia.

Em Londres, o índice FTSE 100 recuou 1,21%, a 8.495,99 pontos. O DAX, de Frankfurt, caiu 1,34%, para 22.316,86 pontos. Já o CAC 40, em Paris, teve queda de 1,31%, a 7.941,91 pontos. Em Madri, o Ibex 35 perdeu 1,57%, a 12.877,30 pontos, enquanto em Lisboa, o PSI 20 caiu 0,01%, a 6.738,91 pontos. Em Milão, o FTSE MIB fechou em baixa de 1,38%, a 37.698,31 pontos. Os números são preliminares.

Investidores seguem atentos às possíveis novas medidas tarifárias do governo americano e seus impactos na economia global. Além disso, o foco está nos dados da inflação ao consumidor dos EUA (CPI), que serão divulgados na quarta-feira.

Para analistas da RBC Capital Markets, o risco de novas tarifas dos EUA sobre a zona do euro pode trazer um alívio temporário para a libra esterlina no segundo trimestre, após sucessivas quedas. Segundo eles, isso ocorre porque os dados indicam que o Reino Unido mantém um pequeno déficit comercial de bens e serviços com os Estados Unidos.

No setor corporativo, a Volkswagen, maior montadora da Europa, reportou um lucro ligeiramente acima das expectativas no quarto trimestre de 2024, o que inicialmente impulsionou suas ações em mais de 2% na abertura. No entanto, com o cenário de aversão ao risco, os papéis da companhia encerraram o pregão em queda de 1,09%, em Frankfurt.

No front geopolítico, as Forças Armadas da Ucrânia atingiram vários alvos estratégicos da Rússia na madrugada desta terça-feira, incluindo a Refinaria de Petróleo de Moscou, essencial para o abastecimento de combustível na capital russa. Enquanto isso, o enviado da Casa Branca para o Oriente Médio, Steve Witkoff, deve viajar a Moscou na quinta-feira para uma reunião com o presidente russo Vladimir Putin, com o objetivo de discutir um possível cessar-fogo no conflito.

