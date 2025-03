Bolsas da Europa ensaiam recuperação de ontem, com ajuda do setor automotivo

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 11/03/2025 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta na manhã desta terça-feira, ensaiando recuperação de ontem, quando caíram em meio a temores de que a política tarifária do governo Trump deflagre uma guerra comercial, prejudique a economia dos EUA e eventualmente cause uma recessão.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha baixa marginal de 0,09%, a 545,69 pontos. Apenas o subíndice do setor automotivo, no entanto, subia 1%, após balanço da alemã Volkswagen.

Maior montadora europeia, a Volkswagen teve lucro um pouco maior do que o esperado no quarto trimestre de 2024 e agradou com projeções para este ano. Em Frankfurt, sua ação avançava 2,5%.

O setor farmacêutico europeu, por outro lado, caía 1,4%, um dia após a gigante farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk (-2,6%, em Copenhague) divulgar resultados de testes com um novo remédio para emagrecimento.

Às 6h53 (de Brasília), a Bolsa de Frankfurt subia 0,75% e a de Paris avançava 0,52%, enquanto a de Londres caía 0,07%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham respectivos ganhos de 0,33%, 0,21% e 0,61%.

*Com informações da Dow Jones Newswires