BCE/Olli Rehn: tarifas dos EUA à UE e China podem reduzir PIB global em 0,5% em 2025 e 2026

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Finlândia, Olli Rehn, disse que cálculos do BC finlandês mostram que as tarifas dos Estados Unidos contra a União Europeia (UE) e a China podem reduzir o Produto Interno Bruto (PIB) global em pouco mais de 0,5% em 2025 e em 2026, em texto publicado no site da instituição nesta terça-feira, 11.

"O impacto na economia da zona do euro pode ser um pouco maior do que isso. Uma guerra comercial pode levar a pressões ascendentes e descendentes sobre os preços", menciona a publicação.

De acordo com Rehn, diante do cenário, os investimentos em defesa na Europa precisam ser intensificados. "Precisamos de soluções europeias comuns que devem ser implementadas de forma a fortalecer de maneira eficaz a nossa segurança externa", acrescenta.

O dirigente finlandês afirma que a inflação da zona do euro está se estabilizando no nível da meta de 2%, mas o crescimento da economia "está contido".