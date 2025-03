BC do Japão reforçará controle sobre impacto do aumento dos juros sobre bancos e depósitos

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O Banco do Japão disse que aumentará a fiscalização sobre como os credores estão estimando o impacto do aumento da taxa de juros sobre seus lucros nas inspeções presenciais do próximo ano fiscal, já que alguns não compreenderam adequadamente o risco de saída de depósitos.

Depois de encerrar um estímulo maciço de uma década no ano passado, o banco central japonês elevou a taxa de juros em janeiro para 0,5%, nível mais alto desde a crise financeira global de 2008.

As principais instituições financeiras viram sua lucratividade se fortalecer devido ao aumento da taxa de juros, disse o banco central nesta terça-feira em um relatório sobre as conclusões de suas inspeções para o atual ano fiscal que termina em março.

No entanto, alguns credores enfrentaram desafios para estimar o impacto dos aumentos dos juros sobre sua lucratividade e para estabelecer projeções realistas sobre a extensão em que podem aumentar as taxas de empréstimos e depósitos, disse o Banco do Japão.

Algumas instituições financeiras tiveram problemas com a gestão de riscos ou não dispunham de estruturas adequadas para mitigar as perdas, o que as levou a sofrer um aumento nas perdas de avaliação de suas participações em títulos, segundo o relatório.

O Banco do Japão também alertou que alguns credores regionais menores não estavam preparados o suficiente para lidar com o risco de uma saída de depósitos, uma vez que concorrentes maiores ou bancos online procuram atrair depositantes com taxas mais altas ou serviços mais convenientes.

"Houve instituições financeiras que viram os depósitos diminuírem como uma tendência ou aumentarem em um ritmo lento. Algumas não conseguiram analisar suficientemente esses desenvolvimentos nos depósitos", disse o relatório.

Em suas inspeções para o ano que começa em abril, o banco central aumentará a fiscalização sobre se os credores têm uma compreensão suficiente de como seus depósitos, empréstimos e títulos serão afetados pelo aumento dos juros, disse o relatório.

