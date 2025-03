Bayern vence Leverkusen (2-0) e vai enfrentar Inter nas quartas da Champions

O Bayern de Munique venceu mais uma vez o Bayer Leverkusen, desta vez por 2 a 0 (5 a 0 no placar agregado) e se classificou para as quartas de final da Liga dos Campeões, onde enfrentará a Inter de Milão.

O atacante inglês Harry Kane abriu o placar no início do segundo tempo (52') e se tornou assim o jogador inglês com mais gols marcados em uma edição da Liga dos Campeões, com 10.

O canadense Alphonso Davies ampliou (71') e garantiu para o gigante da Baviera a classificação para a próxima fase da competição.

