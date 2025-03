B3 permite listagem de ETFs de Infraestrutura com distribuição de proventos

(Reuters) - A B3 informou nesta terça-feira que passou a permitir a listagem de fundos de investimento negociados em bolsa (ETFs) de Infraestrutura, compostos por carteiras de debêntures incentivadas de empresas, com distribuição de proventos.

"Os ETFs de Infraestrutura com distribuição de proventos são uma nova classe de ativos que irão auxiliar na diversificação de carteira, sendo um produto muito vantajoso para a pessoa física", afirmou o superintendente de Produtos de Juros e Moedas da B3, Felipe Gonçalves, em comunicado à imprensa.

As gestoras poderão criar produtos com essas características, que posteriormente passarão a ser negociados na bolsa, disse a B3, notando que os fundos são passivos e abertos, isto é, replicam índices de investimentos e podem ter cotas negociadas a qualquer momento no mercado primário.

"A distribuição de proventos vai ocorrer, no mínimo, mensalmente, e irá respeitar a periodicidade e a política estabelecida no regulamento do fundo", acrescentou.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas; )