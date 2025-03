Azzas 2154 tem lucro recorrente 35,8% menor no 4° tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Azzas 2154 registrou lucro líquido recorrente de R$168,9 milhões no quarto trimestre do ano passado, decréscimo de 35,8% na comparação com o mesmo período de 2023, segundo balanço financeiro divulgado nesta terça-feira.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) recorrente da companhia, resultado da fusão entre Arezzo&Co e Grupo Soma, totalizou R$519,2 milhões no período, alta de 4,1% no comparativo anual, com a margem passando de 16,6% para 15,3%.

"A nossa principal prioridade estratégica para o ano de 2025 será melhorar a eficiência da nossa operação e otimizar a alocação de capital, visando os projetos e iniciativas com maior taxa interna de retorno (TIR) e tendo como principal objetivo maximizar a geração de caixa", afirmou a companhia em relatório de resultados.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)