Avião da azul realiza manobra durante pouso internacional; aeronave decolou de Campinas

Um voo da Azul Linhas Aéreas precisou realizar uma manobra durante pouso internacional. A aeronave saiu de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, com destino a Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos, no dia 4 de fevereiro deste ano. No entanto, somente agora as informações foram divulgadas.

Conforme a empresa, a tripulação do voo AD8702 adotou os procedimentos previstos nos manuais do Airbus A330-200 e de acordo com protocolos internacionais de segurança aérea, "os quais a companhia segue com absoluto rigor". Não foram dados detalhes da ocorrência.

A Azul informa, ainda, que está à disposição dos órgãos nacionais e internacionais para auxiliar nas investigações. "A companhia reforça que tem a segurança de suas operações como valor primordial", disse a empresa.

Ao menos dois casos este ano

Na semana passada, um voo da Azul Linhas Aéreas enfrentou grande turbulência devido às condições climáticas, no trajeto entre o arquipélago de Fernando de Noronha e Recife, capital de Pernambuco. Passageiros relataram momentos de pânico. Houve queda de objetos a bordo e uma comissária de bordo ficou ferida. O tempo estava chuvoso na região.

Na ocasião, a Azul disse que o voo AD 4267 (Fernando de Noronha-Recife) não sofreu qualquer problema técnico. A turbulência severa ocorreu devido às condições climáticas, quando a aeronave orbitava no aguardo da aproximação para o pouso. "Um dos tripulantes teve uma entorse no tornozelo e recebeu atendimento médico após o pouso, que aconteceu normalmente", disse a empresa. (COLABOROU JOSÉ MARIA TOMAZELA)