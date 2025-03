Ataque israelense mata 4 palestinos em Gaza em meio a novas negociações de cessar-fogo

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) - Um ataque aéreo israelense matou quatro palestinos em Gaza nesta terça-feira, informou o serviço de emergência civil do território, enquanto mediadores árabes e os Estados Unidos tentam resolver as diferenças entre o Hamas e Israel sobre o acordo de cessar-fogo de 19 de janeiro.

Os militares israelenses disseram que sua força aérea atacou "terroristas que estavam envolvidos em uma atividade suspeita em terra no centro de Gaza e representavam uma ameaça para a força".

Israel enviou uma delegação à capital do Catar, Doha, para mais negociações de cessar-fogo, e os líderes do Hamas encerraram uma rodada de negociações no Cairo no início desta semana. Mas não houve sinal de avanço para resolver as disputas que ameaçam um retorno ao conflito armado.

Os combates em Gaza foram interrompidos desde 19 de janeiro sob a primeira fase da trégua, e o Hamas trocou 33 reféns israelenses e cinco tailandeses por cerca de 2.000 prisioneiros e detidos palestinos.

O Hamas quer iniciar conversas sobre uma segunda fase que deveria chegar a um acordo sobre a retirada total de Israel do enclave. Israel exige que o Hamas liberte os reféns restantes sem iniciar a segunda fase de negociações.

Nesta terça-feira, o Hamas acusou Israel de tentar causar fome em Gaza, continuando a suspender a entrada de ajuda e também por sua decisão de cortar a última linha de eletricidade em funcionamento para o enclave, uma medida que afetou uma instalação de dessalinização de água e tratamento de esgoto.

"Pedimos aos mediadores que pressionem a ocupação para que cumpra suas promessas e abra as passagens imediatamente, para garantir o fluxo de ajuda humanitária e acabar com a política de punição coletiva adotada pelas autoridades de ocupação contra nosso povo", afirmou o grupo em um comunicado.

Israel cortou o fluxo de ajuda de alimentos, medicamentos e importações de combustível no início deste mês, uma medida que, segundo ele, visa pressionar o grupo militante Hamas nas negociações de cessar-fogo. No domingo, anunciou um corte de eletricidade, que, segundo grupos de ajuda humanitária, privaria os habitantes de Gaza de água potável.

Há o risco de Gaza passar por outra crise de fome se Israel continuar a bloquear a ajuda, disse na segunda-feira o chefe da agência de assistência palestina da ONU (UNRWA) em Gaza, alertando que a situação está se deteriorando rapidamente.