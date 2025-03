Após bate-boca, Trump diz que convidará Zelensky de volta à Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que convidaria o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, de volta à Casa Branca.

Os dois líderes bateram boca em uma reunião no Salão Oval no mês passado e Zelenskiy deixou Washington sem assinar um acordo de minerais com os Estados Unidos.

O que aconteceu

Trump acrescentou que o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, será bem-vindo novamente na Casa Branca, apesar do bate-boca de 28 de fevereiro. Em comentários a repórteres, ele disse que o convidaria novamente. A declaração veio após a Ucrânia apoiar uma proposta americana de cessar-fogo de 30 dias com a Rússia.

O republicano disse que espera que um cessar-fogo total possa ser alcançado na guerra de três anos nos próximos dias. Ele disse que acha que falará com o presidente russo, Vladimir Putin, sobre isso nesta semana.

Trump disse ainda que espera que a Rússia concorde com o plano de cessar-fogo. Ele afirmou ainda que haverá uma reunião dos EUA com a Rússia ainda nesta terça ou na quarta-feira.

Entenda o acordo de cessar-fogo proposto pelos EUA

Os Estados Unidos e a Ucrânia anunciaram hoje a retomada imediata da ajuda militar e de inteligência americana e a disposição para um cessar-fogo de 30 dias —se a Rússia também concordar. A Ucrânia também aceitou tomar medidas para restaurar a paz após a invasão da Rússia.

O anúncio conjunto foi feito após uma rodada de negociações na cidade litorânea de Jeddah, na Arábia Saudita. O encontro ocorreu sem a presença dos presidentes —Volodymyr Zelensky esteve antes para conversas preliminares. Foi o primeiro encontro de alto escalão entre os EUA e a Ucrânia desde o bate-boca entre o ucraniano e Donald Trump. Após o episódio, os EUA suspenderam a ajuda militar e o fornecimento de inteligência à Ucrânia.

Desde então, as autoridades ucranianas vêm tentando reconquistar um dos seus principais aliados. Em um gesto nesse sentido, um alto funcionário ucraniano disse que na reunião eles apresentariam uma proposta de trégua aérea e marítima que foi bem recebida pelo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, já presente em Jedá.

Zelenski disse no X que os EUA propuseram "dar um primeiro passo ainda maior" —um cessar-fogo "completo" de 30 dias. "Não apenas interrompendo os ataques com mísseis, drones e bombas, não apenas no Mar Negro, mas também ao longo de toda a linha de frente", afirmou.

A Ucrânia está pronta para aceitar essa proposta - nós a vemos como um passo positivo e estamos prontos para aceitá-la. Agora, cabe aos Estados Unidos convencer a Rússia a fazer o mesmo. Se a Rússia concordar, o cessar-fogo entrará em vigor imediatamente Volodymyr Zelensky

Há três pontos principais da proposta da Ucrânia para um cessar-fogo:

Silêncio na terra, com o fim dos ataques com mísseis, bombas e drones de longo alcance;

Silêncio no mar;

Medidas de construção de confiança, principalmente a libertação de prisioneiros de guerra e detentos e o retorno de crianças ucranianas que foram transferidas à força para a Rússia.

As delegações dos dois países também discutiram a necessidade de ajuda humanitária como parte do processo de paz. A Ucrânia enfatizou que seus parceiros europeus deveriam estar envolvidos no processo. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou, em post no X, que "A UE está pronta para desempenhar plenamente seu papel, junto com seus parceiros, nas próximas negociações de paz".

Presidente da França pediu plano aos europeus. Emmanuel Macron disse aos chefes militares de toda a Europa e de outros países que elaborem um plano "para definir garantias de segurança confiáveis" para a Ucrânia no caso de um cessar-fogo.

Ucrânia atacou Moscou horas antes de reunião com os EUA

A Ucrânia realizou um dos maiores ataques com drones contra Moscou desde o início da guerra. Pelo menos três pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas. Prédios residenciais foram danificados, e alguns voos, cancelados.

O governo russo afirmou ter derrubado 337 drones ucranianos em todo o país, 91 deles na região de Moscou. O ataque ocorreu na véspera da reunião na Arábia Saudita entre o secretário de estado americano, Marco Rubio, e ministros ucranianos para discutir uma proposta de cessar-fogo com os russos.

*Com Reuters, AFP e Deutsche Welle