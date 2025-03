Apenas sete países cumpriram padrões de qualidade do ar da OMS em 2024, mostram dados

Por David Stanway

CINGAPURA (Reuters) - Apenas sete países cumpriram os padrões de qualidade do ar da Organização Mundial da Saúde (OMS) no ano passado, segundo dados divulgados nesta terça-feira, enquanto os pesquisadores advertem que a guerra contra a poluição atmosférica só ficará mais difícil depois que os Estados Unidos encerraram seus esforços de monitoramento global.

Chade e Bangladesh foram os países mais poluídos do mundo em 2024, com níveis médios de poluição atmosférica mais de 15 vezes superiores às diretrizes da OMS, de acordo com os números compilados pela empresa suíça de monitoramento da qualidade do ar IQAir.

Somente Austrália, Nova Zelândia, Bahamas, Barbados, Granada, Estônia e Islândia conseguiram atingir a meta, disse a IQAir.

Lacunas significativas de dados, especialmente na Ásia e na África, obscurecem o panorama mundial, e muitos países em desenvolvimento dependem de sensores de qualidade do ar instalados em edifícios de embaixadas e consulados dos EUA para monitorar seus níveis de poluição.

No entanto, o Departamento de Estado norte-americano encerrou recentemente o esquema, citando restrições orçamentárias, com mais de 17 anos de dados removidos na semana passada do site oficial de monitoramento da qualidade do ar do governo dos EUA, airnow.gov, incluindo leituras coletadas no Chade.

"A maioria dos países tem algumas outras fontes de dados, mas isso terá um impacto significativo na África, porque muitas vezes essas são as únicas fontes de dados de monitoramento da qualidade do ar em tempo real disponíveis publicamente", disse Christi Chester-Schroeder, gerente científica de qualidade do ar da IQAir.

As preocupações com os dados fizeram com que o Chade fosse excluído da lista de 2023 da IQAir, mas também foi classificado como o país mais poluído em 2022, atormentado pela poeira do Saara e pela queima descontrolada de plantações.

As concentrações médias de partículas pequenas e perigosas transportadas pelo ar, conhecidas como PM2,5, atingiram 91,8 microgramas por metro cúbico (mg/cu m) no ano passado no país, um pouco acima de 2022.

A OMS recomenda níveis não superiores a 5 mg/cu m, um padrão atendido por apenas 17% das cidades no ano passado.

A Índia, quinta colocada na classificação de smog, atrás de Chade, Bangladesh, Paquistão e República Democrática do Congo, viu a média de PM2,5 cair 7% no ano, para 50,6 mg/cu m.

A mudança climática está desempenhando um papel cada vez mais importante no aumento da poluição, alertou Chester-Schroeder, com temperaturas mais altas causando incêndios florestais mais intensos e mais longos que varreram partes do Sudeste Asiático e da América do Sul.

Christa Hasenkopf, diretora do Programa de Ar Limpo do Instituto de Política Energética (EPIC) da Universidade de Chicago, disse que pelo menos 34 países perderão o acesso a dados confiáveis sobre poluição após o encerramento do programa dos EUA.

"É um grande golpe para os esforços de qualidade do ar em todo o mundo", declarou ela.