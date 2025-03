Aos 95 anos, Fernanda Montenegro abre ano da ABL com recital literário

A atriz e acadêmica Fernanda Montenegro atraiu nesta terça-feira (11) um público grande para a Academia Brasileira de Letras (ABL), no Rio de Janeiro. Uma fila longa se formou do lado de fora do prédio e o auditório principal ficou lotado para assistir ao recital que abriu a programação cultural de 2025 da ABL.

Em uma sala escura, com palco, cenário e roupas pretas, a luz realçou ainda mais rosto, mãos e cabelos brancos da atriz. E evidenciou a habilidade de alternar entre diferentes tons e expressões que os textos escolhidos para o recital pediam. Em cerca de uma hora e quarenta minutos ininterruptos de apresentação, ela apresentou um fôlego invejável para alguém com 95 anos de idade.

Até dezembro, a ABL tem uma agenda cheia de atividades que celebram a literatura brasileira. A escolha de Fernanda Montenegro para o primeiro evento do ano vem pouco tempo depois de o filme brasileiro Ainda Estou Aqui, no qual a atriz atua, vencer o Oscar de melhor filme estrangeiro. Ela também estará nos cinemas a partir da próxima quinta-feira (13), com o filme Vitória.

"O momento foi ideal, embora não tenha sido programado por isso. Nós tínhamos combinado isso muito antes do filme Ainda Estou Aqui ter sido selecionado para representar o Brasil no Oscar. Mas veio na melhor hora para homenagear a Fernanda Montenegro e a Fernanda Torres, e a cultura brasileira, que é o diretivo central da academia", disse Merval Pereira, presidente da ABL.

Durante o ano, estão previstas 38 conferências na ABL nos ciclos das terças-feiras às 16h. Às quintas-feiras, às 17h30, mesas-redondas, peças de teatro, lançamento de livros e filmes. Além do carro-chefe, a literatura, também há espaço para música popular, dramaturgia, mercado editorial, questão ambiental e memorialismo.

Os próximos eventos do mês de março são:

13/03 - 17h30 - Lançamento de uma nova edição da gramática de Evanildo Bechara Um Bechara renovado em nova edição da Moderna Gramática Portuguesa, por Ricardo Cavaliere, com coordenação de Antonio Carlos Secchin.

18/03 - 16h - Conferência Samba de enredo e literatura, por Luiz Antonio Simas.

20/03 - 17h30 - Leitura dramática de Nausícaa de Gilberto Schwartsmann. Com os atores José Adão Barbosa, Sandra Dani e Luis Paulo Vasconcellos.

25/03 - 16h - Conferência Direito e Literatura, por José Roberto de Castro Neves.

27/03 - 17h30 - Caravanas Euclidianas, com Noilton Nunes, Regina Abreu e Ivana Bentes.