Anac suspende operações da Voepass

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) anunciou na madrugada desta terça-feira a suspensão das operações aéreas da companhia Voepass, citando "não conformidades" com o cumprimento de regras do setor.

A Voepass conta atualmente com seis aeronaves. A operação inclui 15 localidades com voos comerciais e duas com contratos de fretamento, afirmou a Anac no comunicado à imprensa.

"A decisão da Anac decorre da incapacidade da Voepass em solucionar irregularidades identificadas no curso da supervisão realizada pela agência, bem como da violação das condicionantes estabelecidas anteriormente para a continuidade da operação dentro dos padrões de segurança exigidos", afirmou a agência.

A Voepass disse em comunicado à imprensa que sua frota em operação "é aeronavegável e apta a realizar voos seguindo as rigorosas exigências de padrões de segurança".

A decisão veio praticamente sete meses depois que um avião ATR da Voepass caiu em Vinhedo (SP) matando todas as 62 pessoas a bordo. Além disso, a suspensão dos voos da empresa também veio um mês depois de um pedido de recuperação judicial da companhia.

Segundo a Anac, após a queda do avião da empresa em agosto do ano passado, houve a implantação de uma operação assistida de fiscalização da agência nas instalações da Voepass.

A Anac afirmou que em fevereiro detectou "degradação da eficiência do sistema de gestão da empresa em relação às atividades monitoradas e o descumprimento sistemático das exigências feitas pela agência".

Somado a isso, a Anac citou ainda que houve "quebra de confiança" entre a agência e a companhia depois que a autarquia verificou "reincidência de irregularidades" e "falta de efetividade do plano de ações corretivas".

A suspensão das operações aéreas da Voepass foi determinada pela Anac até que a empresa prove retomada de capacidade "de garantir o nível de segurança previsto nos regulamentos vigentes".

A Voepass afirmou no comunicado que iniciou "tratativas internas" para demonstrarque tem capacidade de garantir os patamares de segurança exigidos, mas não citou prazo sobre quando isso pode ocorrer.

(Por Rodrigo Viga Gaier)