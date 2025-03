Moraes defende 'reação forte' a big techs: 'Vai ser difícil conter depois'

Do UOL, em Brasília

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, afirmou hoje ser necessário uma "reação forte" às tentativas das big techs de não respeitarem as leis e decisões judiciais dos países onde atuam sob o risco de as autoridades não conseguirem impedir a divulgação de fake news.

O que aconteceu

"É um jogo de poder", disse o ministro do Supremo Tribunal Federal. Moraes discursou na aula inaugural do MBA em Defesa da Democracia e Comunicação Digital, promovido pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), em Brasília, e discorreu sobre a história e o funcionamento das redes sociais e como os extremistas atuam para atacar as bases das democracias ocidentais.

Ministro alertou que empresas estão indo para o "tudo ou nada", diante da possibilidade da regulação das redes sociais. Para Moraes, as big techs estão decidindo respeitar somente a lei dos Estados Unidos, onde possuem sede.

Sem citar o nome de Elon Musk, dono do X e da empresa de satélites Starlink, ele disse que já há um empresário buscando montar uma rede de satélites que permitiria a ele escapar de decisões judiciais.

As big techs passaram agora para o all in, o tudo ou nada. 'Não, então nós vamos avançar, não podemos estar sujeitos a legislação de nenhum país, nos temos sede só nos EUA, podemos fazer o que bem entendemos sem cumprir nenhuma ordem judicial, sem ter responsabilização. Perceberam que UE aprovou leis e que outros países vão aprovar e que a regulamentação vai começar. Então deram o passo à frente: 'Nos não queremos isso'.

Por enquanto nós e os demais países conseguimos manter a nossa soberania nacional e a nossa jurisdição, porque as big techs necessitam das nossas antenas de comunicação.

Não é por outros motivos que uma das redes sociais tem como sócio alguém que tem outra empresa chamada Starlink e que pretende colocar satélites de baixa órbita no mundo todo para não precisar das antenas de nenhum país.

Alexandre de Moraes, ministro do STF em aula magna na FGV em Brasília

Embate com X

No ano passado, Moraes suspendeu a rede social X e chegou a bloquear contas da empresa Starlink. A decisão se deu em reposta à resistência de Musk em cumprir determinações no país. A ordem de bloqueio de contas foi dada em investigação sobre campanha de ataques a delegados da PF que investigavam bolsonaristas.

Rede social não cumpriu e, mesmo sujeita a multas, manteve perfis no ar até Moraes determinar a suspensão. Ao final, X e Starlink recuaram e cumpriram as ordens de Moraes, e os serviços da rede social foram retomados. Em seu alerta nesta noite aos alunos do curso da FGV, ele indicou que se não fossem adotadas novas providências em reação às big techs essas redes sociais poderiam driblar ordens como a dele do ano passado.

Big techs ganharam força com o governo Donald Trump. Musk obteve um cargo no governo dos EUA e dono da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou mudanças em regras de moderação e checagem de conteúdo o que foi visto como um alinhamento à gestão Trump.

Para Moraes, operadores do direito no Brasil podem utilizar a legislação que já existe e considerar que as grandes redes podem ser equiparadas a meios de comunicação. Para ministro, alcance das publicações e tipos de conteúdos compartilhados nestas plataformas permite se entender que elas devem ter responsabilidades como meios de comunicação mais tradicionais, como rádios e TVs.

[A redes social] é um meio de comunicação, basta uma simples interpretação. É um meio de comunicação porque leva vídeos e noticias às pessoas.