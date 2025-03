Alcolumbre comemora sonda na Foz do AM, mas Ibama nega avanço em licença

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), comemorou hoje a aprovação pelo Ibama do plano da Petrobras para a limpeza da sonda que será utilizada na perfuração na Margem Equatorial.

O que aconteceu

O plano de limpeza não significa, entretanto, que a licença para exploração do local tenha sido autorizada. O órgão ambiental disse que a aprovação da proposta é uma etapa de rotina do setor de petróleo, quando há previsão de deslocamento de plataformas ou embarcações nas regiões com coral-sol, mas não há "qualquer deliberação conclusiva" sobre o licenciamento na Margem Equatorial.

Esclarecemos que essa etapa não representa qualquer deliberação conclusiva quanto à concessão ou não da licença ambiental para a realização da atividade de perfuração marítima no bloco FZA-M-59.

Trecho de nota do Ibama

Alcolumbre defende a autorização para pesquisas na Margem Equatorial. Senador pelo Amapá, ele é um dos principais defensores da exploração de petróleo na Margem Equatorial em região de alto-mar próximo a seu estado, o que pode render receitas para os cofres públicos locais. Além dele, parlamentares do Nordeste querem que seus estados sejam beneficiados com a arrecadação da exploração. O potencial petrolífero dessa faixa vai do Amapá ao Rio Grande do Norte.

A autorização representa um passo fundamental para que a companhia obtenha a licença ambiental necessária para avançar com a atividade exploratória de forma responsável e sustentável.

Nota de Davi Alcolumbre sobre a autorização para o plano de limpeza

A Petrobras tenta o licenciamento desde 2020. A estatal recebeu a última negativa do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) em 2023 e desde então, tenta se adequar às exigências do órgão para conseguir liberar a exploração. Entre as condições, está a construção de uma unidade de atendimento ambiental. À época, o Ibama citou um "conjunto de inconsistências técnicas" para negar o pedido, citando supostas falhas no Plano de Proteção à Fauna em casos de acidentes com vazamento de óleo.

A exploração na região é criticada por ambientalistas. Ele citam a proximidade com a floresta Amazônica e com a foz do rio Amazonas, região rica em biodiversidade, além das críticas contra investimentos em combustíveis fósseis, responsáveis pelo aquecimento global e pelas mudanças climáticas.

Em fevereiro deste ano, o presidente Lula defendeu que o Ibama autorize a pesquisa na região. Ele chegou a dizer que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, "jamais será contra" a prospecção de petróleo porque "é uma pessoa inteligente". As falas vêm em meio à pressão para o Ibama aprovar a licença para a Petrobras explorar uma área sensível na costa do Amapá.