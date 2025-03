Ações da China e de Hong Kong recuperam perdas apesar da queda em Wall Street

XANGAI (Reuters) - As ações da China fecharam em alta nesta terça-feira e o mercado de Hong Kong recuperou as perdas iniciais mesmo após fortes quedas em Wall Street, em um sinal de crescente confiança na economia chinesa após a ascensão do DeepSeek.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,41%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,32%.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, teve variação negativa de 0,01%, depois de cair até 2,1%.

Em contraste, o mercado asiático mais amplo caiu acentuadamente nesta terça-feira, uma vez que a liquidação do mercado se estendeu devido às crescentes preocupações de que uma ampla guerra comercial poderia prejudicar o crescimento econômico dos EUA e levar a uma recessão.

O mercado acionário dos Estados Unidos despencou na segunda-feira, com o S&P 500 registrando sua maior queda diária em quase três meses.

Apesar da recente correção, a Pacific Securities disse que a alta liderada pelo setor de tecnologia do país ainda tem espaço.

Mesmo com Trump aumentando as tarifas sobre a China, "o sentimento em relação à economia chinesa continuou a melhorar", disse o Goldman Sachs.

A ascensão meteórica da startup chinesa de IA DeepSeek alimentou o otimismo na economia do país, com o Goldman antecipando o impulso estimado da IA para o crescimento do PIB da China, esperando agora que o impacto comece em 2026.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,64%, a 36.793 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,01%, a 23.782 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,41%, a 3.379 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,32%, a 3.941 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 1,28%, a 2.537 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 1,73%, a 22.071 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 1,88%, a 3.825 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,91%, a 7.890 pontos.