Wall Street cai por preocupações com guerra comercial; Tesla recua

Por Johann M Cherian e Pranav Kashyap

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam nesta segunda-feira depois que os comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no fim de semana alimentaram temores de que uma guerra comercial pode desencadear uma desaceleração econômica, com o Nasdaq e o índice de referência S&P 500 perto das mínimas de cinco meses.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,72%, para 42.492,47 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 1,30%, a 5.695,31 pontos, e o Nasdaq Composite tinha queda de 2,03%, para 17.826,75 pontos.

A Nvidia caía 2,2%, enquanto a Meta e a Amazon.com tinham quedas de mais de 3% cada.

A Tesla recuava 7% depois que o UBS cortou sua previsão para as entregas da montadora no primeiro trimestre e reduziu seu preço-alvo para as ações.

O setor de tecnologia perdia 2,6%, liderando as quedas setoriais no S&P 500. O índice Russell 2000, de pequena capitalização com foco doméstico, caía 1%.

Em uma entrevista no domingo, Trump se recusou a prever se os EUA poderiam enfrentar uma recessão, em um momento em que os investidores estão preocupados com o fato de que suas políticas comerciais em relação ao México, Canadá e China poderiam diminuir a demanda do consumidor e o investimento corporativo.