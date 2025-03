Tráfego consolidado na EcoRodovias cresce 5,2% em fevereiro ante mesmo mês de 2024

A EcoRodovias informou, nesta segunda-feira, 10, seus números prévios consolidados do tráfego mensal de fevereiro de 2025 e do período acumulado de 2025. Houve alta de 5,2% no volume de tráfego consolidado na comparação com o mesmo mês do ano passado, totalizando 49.492 veículos.

É importante ressaltar que, em fevereiro de 2024, houve um dia a mais de cobrança por se tratar de um ano bissexto. Para a comparação entre os períodos, foram considerados os 28 dias em 2025 e os 29 em 2024. Se for levado em conta o mesmo período de 28 dias em ambos os anos o crescimento foi de 8,9%.

No acumulado de 2025, foram 103.477 veículos, o que representa um aumento de 5,1% em relação ao mesmo período de 2024, considerando o dia a mais no ano passado. Tendo em vista apenas o período de 28 dias, o crescimento foi de 6,9%.

A variação positiva de fevereiro, levando em conta os 29 dias em 2024, foi puxada pela alta de 15% da Eco135, seguida pela EcoPistas com 10,2%; EcoSul, com 8,1%; Eco050, com 7,2%; EcoRioMinas, com 5,8%; Ecoponte, com 3,9%; EcoNordes, com 2,1%; Ecovias dos Imigrantes, com 1,6%; e Eco101, com 1,4%.

Já Ecovias do Cerrado registrou queda de 1,9% em fevereiro ante mesmo mês de 2024.