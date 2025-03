Tales: Gleisi começa mal como articuladora com possível crise com Edinho

Gleisi Hoffmann entra no governo Lula já com sua capacidade de articulação em xeque, uma vez que se envolveu em um possível desentendimento com Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara e que conta com a simpatia de Lula para sucedê-la na presidência do PT, analisou o colunista Tales Faria no UOL News desta segunda.

Ontem, Edinho disse estar "muito indignado" com uma ala do PT. Segundo ele, este grupo utilizou a ida de Lula a uma reunião do partido como instrumento de disputa política interna. Esse encontro ocorreu no apartamento de Gleisi, que assume hoje o cargo de ministra das Relações Institucionais, em Brasília.

Ao focar esse discurso na Gleisi, Edinho está denunciando a possível manobra dela contra ele. Naquela reunião, na casa da Gleisi com pessoas ligadas a ela, foi feita uma lavagem de roupa suja contra o Edinho na frente do Lula. Depois, esse encontro foi vazado. Gleisi começa mal como articuladora política se for protagonista dessa possível crise entre ela e o Edinho logo de saída.

Isso mostra outra coisa: Lula estava certo em começar a reforma ministerial pelo PT. O partido está desorganizado, rachado, como sempre esteve. Mas se partir para uma campanha difícil como será a de 2026 com o partido rachado e em guerra, já era. A primeira coisa que Lula precisava fazer era arrumar o PT.

Essa reunião mostrou que o PT está de fato desarrumado e que há um embate contra o Edinho, possivelmente entre ele e Gleisi, e isso precisa ser solucionado. Tales Faria, colunista do UOL

Tales destacou ser improvável que Gleisi não soubesse o teor do que seria tratado no encontro em sua casa, o que a colocaria no centro de uma polêmica dentro do próprio PT.

A turma saiu de lá [da reunião] oferecendo nomes para Lula. O do próprio presidente interino Humberto Costa é um deles; o líder do governo na Câmara, José Guimarães, é outro. Há nomes colocados contra o Edinho, na casa da articuladora política do governo. Não faz sentido.

Gleisi entrou com o pé esquerdo. Espero que ela também tenha se sentido surpreendida. Mas antes de uma reunião, há toda uma conversa sobre o que será discutido. Qualquer partido político faz isso.

Há aí uma suspeita muito grande de que a articuladora política do governo trabalhou contra o nome escolhido pelo presidente Lula. Se isso se confirmar, vai dar um problema sério. Tales Faria, colunista do UOL

Josias: Governo Lula carrega na propaganda e repete Bolsonaro com sigilos

O governo Lula (PT) alega que o crescimento nos contratos de publicidade traz maior transparência, mas se contradiz ao manter dados importantes sob sigilo, exatamente da mesma forma como praticado pela gestão de Jair Bolsonaro (PL), avaliou o colunista Josias de Souza.

Não há melhor propaganda para o governo do que o bom trabalho. Se você está carregando na propaganda e jogando dinheiro na fogueira da publicidade, é porque se quer substituir o mau desempenho por uma promoção paga das suas atividades.

Sob Lula, está se descobrindo que a publicidade oficial pode custar R$ 3,5 bilhões nesse ano. É muito dinheiro. Uma das razões mencionadas é que o governo quer divulgar marcas como o Pé-de-Meia, da pasta da Educação e que dá seus primeiros passos, e o Mais Acesso a Especialistas, do Ministério da Saúde e que nem deslanchou ainda.

É preciso levar em conta que o único lugar no qual a propaganda vem antes do trabalho é no dicionário. Carrega-se na propaganda para trombetear programas que ainda não surtiram o efeito desejado em termos de prestação de serviços à sociedade. Josias de Souza, colunista do UOL

