Secretário de energia dos EUA promete a executivos desenvolvimento mais rápido do setor de petróleo e gás

Por Arathy Somasekhar e Liz Hampton

HOUSTON (Reuters) - Em uma de suas primeiras reuniões com executivos de empresas de petróleo e gás desde que foi confirmado como secretário de energia dos Estados Unidos, Chris Wright disse que pretendia acelerar licenciamentos e apoiar o setor, disseram participantes à Reuters.

Os comentários, feitos em um jantar antes da CERAWeek, maior encontro do setor de energia do mundo, em Houston, estavam alinhados com a pressão do presidente Donald Trump para maximizar a produção de petróleo e gás dos EUA.

"Eles estão com pressa", disse à Reuters Bob Dudley, ex-CEO da grande petrolífera britânica BP, ao sair do jantar.

"Eles não querem que as coisas acabem desacelerando por anos e anos e anos de licenciamento. O mundo precisa se mover rapidamente, e os Estados Unidos são conhecidos por serem um país muito lento."

Dudley, que agora preside a Iniciativa Climática de Petróleo e Gás, uma organização liderada pelo setor que tem como objetivo acelerar a resposta às mudanças climáticas, acrescentou que previa uma ênfase no desenvolvimento nuclear e licenciamentos mais rápidos por parte de Wright.

Os líderes mundiais do setor de energia estão se reunindo em um cenário de queda nos preços do petróleo, o que pode prejudicar a agenda de políticas "drill, baby, drill" do governo. As principais empresas de energia dos EUA já anunciaram milhares de cortes de empregos este ano.

A produção de petróleo e gás dos EUA já estava em níveis recordes antes de Trump assumir o poder, e há pouco incentivo para bombear mais com os preços oscilando perto do nível mais baixo dos últimos três anos.

Nos últimos anos, tornou-se uma tradição os executivos do setor de xisto dos EUA se reunirem para um jantar privado no início da conferência.

O jantar de domingo incluiu o Secretário do Interior dos EUA, Doug Burgum, bem como os CEOs da Baker Hughes, Occidental Petroleum, TotalEnergies, Williams Companies, Petrobras, EQT Corp e Gunvor Group Ltd.

No passado, esses jantares incluíam representantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo.

Wright, que anteriormente dirigia uma empresa de fraturamento hidráulico sediada em Denver, Colorado, não quis fazer comentários ao sair do jantar. Ele discursará na conferência na segunda-feira.

A discussão no jantar também se concentrou na produção de energia e na estrutura do novo conselho de domínio de energia do governo, disse Dan Brouillette, que foi secretário de energia dos EUA durante o primeiro mandato de Trump.

A questão das tarifas, que agitaram os mercados de petróleo à medida que Trump implementou e depois suspendeu as taxas sobre os vizinhos Canadá e México, não foram discutidas, disseram vários participantes.

As políticas comerciais protecionistas de Trump abalaram os mercados devido à preocupação com potenciais impactos sobre o crescimento econômico e redução da demanda por petróleo.

(Reportagem de Arathy Somasekhar, Liz Hampton e Rich Valdmanis em Houston; Texto de Liz Hampton)