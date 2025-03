Saúde do papa melhora e prognóstico deixa de ser "reservado", diz Vaticano

As melhoras no estado de saúde do papa Francisco, de 88 anos, hospitalizado por uma pneumonia bilateral, se "consolidaram" e os médicos decidiram que seu prognóstico deixou de ser reservado, informou nesta segunda-feira (10) o Vaticano.

"As melhoras registradas nos dias anteriores se consolidaram ainda mais, como confirmam as análises sanguíneas (...) e a boa resposta aos tratamentos com medicamento. Por essas razões, os médicos decidiram hoje retirar o prognóstico reservado", precisou o boletim médico.

ljm/ybl/es/mb/am

© Agence France-Presse