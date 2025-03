Rocket concorda em adquirir Redfin em acordo de US$ 1,75 bilhão totalmente baseado em ações

A gigante hipotecária Rocket Cos. concordou em adquirir a Redfin por meio de um acordo totalmente em ações, avaliando a corretora imobiliária online em US$ 1,75 bilhão. O proprietário da Rocket Mortgage anunciou nesta segunda-feira, 10, que o acordo fixa o valor das ações da Redfin em US$ 12,50 cada e integra os quase 50 milhões de visitantes mensais da Redfin ao portfólio de produtos hipotecários da Rocket.

De acordo com os termos da transação, cada ação da Redfin será trocada por quase 80% de uma ação da Rocket. Quando o acordo for concluído, os acionistas da Rocket terão 95% da empresa combinada, enquanto os acionistas da Redfin ficarão com o restante. Além disso, os acionistas da Rocket receberão um dividendo especial de US$ 0,80 por ação.

O acordo foi aprovado pelos conselhos de ambas as empresas e deve ser finalizado no segundo ou terceiro trimestre do ano, dependendo da aprovação dos acionistas da Redfin e dos reguladores. O CEO da Redfin, Glenn Kelman, continuará liderando a empresa e se reportará ao CEO da Rocket, Varun Krishna. Fonte: Dow Jones Newswires.