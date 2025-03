Pele macia e lisinha na hora: testamos o novo corretor de poros da Océane

Eu e a maioria da população brasileira temos pele mista ou oleosa, e uma das características mais marcantes - e irritantes - desses tipos de pele são os poros dilatados. Para tentar acabar com essa questão, resolvi testar o novo Pore Corrector, da Océane.

O produto promete redução das imperfeições da pele, diminuição da aparência de poros, efeito blur (leve desfoque) e controle de oleosidade. Sua fórmula contém ativos como ácido salicílico e ácido cítrico, para desobstruir poros e controlar a oleosidade excessiva, e probióticos, ingredientes que protegem a pele de irritações e hidratam. Confira se vale a pena:

O que gostei

Resultado na hora: a pele, imediatamente, fica muito macia e lisinha. Isso me lembrou muito um primer, produto que passamos antes da maquiagem para preparar a pele, disfarçando os poros. A marca orienta aplicações pela manhã e à noite, depois da limpeza e antes da hidratação e da maquiagem.

Textura do Pore Corrector, da Océane Imagem: Karina Hollo/Colaboração para o UOL

Sem irritação: fiquei com medo de o produto incomodar a minha pele, que, apesar de mista, é sensível, mas isso não aconteceu.

Prático: embalagem é ótima, leve e fácil de carregar, além de ser à prova de vazamentos.

Pontos de atenção

Usei outros produtos para complementar: como tenho poros dilatados nas bochechas e ao redor do nariz, caprichei na aplicação nessas áreas, assim como no próprio nariz, na testa e um pouco no queixo. Nas outras regiões, como ao redor dos olhos, achei melhor aplicar cremes mais hidratantes.

Rosto esbranquiçado: no terceiro dia de uso, observei regiões como se tivesse passado talco. A dica é espalhar bem, sem pressa, e não aplicar produto demais.

Aspecto esfarelado: isso ocorreu na região do nariz, campeã de oleosidade. Parecia que eu estava descascando.

O que mudou para mim

Achei um produto bom para passar antes da maquiagem, pois ele realmente alisa a pele e dá uma disfarçada nos poros.

Também gostei de como o produto deixa a pele com uma sensação macia.

Para quem vale a pena

É indicado para quem quer controlar a oleosidade excessiva da pele e diminuir a aparência dos poros.

Também vale a pena ser usado antes da maquiagem, pontualmente, nas zonas de maior oleosidade.

