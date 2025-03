Republicanos do Congresso dos EUA buscam se unir em torno de projeto para evitar paralisação do governo

Por Richard Cowan e David Morgan e Bo Erickson

WASHINGTON (Reuters) - O Congresso dos Estados Unidos, controlado pelos republicanos, parece estar pronto para avançar nesta semana para manter o financiamento do governo e evitar uma paralisação parcial a partir de sábado, no momento em que Washington está abalada pelas rápidas medidas do presidente Donald Trump para reduzir as agências federais.

Os membros radicais da frágil maioria republicana da Câmara dos Deputados (218-214) -- que ao longo do ano passado se opuseram repetidamente aos planos do presidente da Câmara, Mike Johnson -- sinalizaram apoio ao projeto de lei, que manteria o governo financiado em seus níveis atuais até 30 de setembro, quando termina o ano fiscal atual.

Johnson disse que planeja uma votação processual sobre a medida na segunda-feira e pretende aprová-la na terça-feira, com os apoiadores argumentando que a Câmara precisa aprová-la para passar para a agenda de Trump de cortes de impostos abrangentes e aumento dos gastos com a aplicação da lei de imigração e com as Forças Armadas.

Trump expressou seu apoio ao projeto de lei.

Vários democratas do Senado -- que poderiam bloquear o projeto de lei graças à regra de obstrução de 60 votos da Câmara, mas que há muito tempo lamentam as paralisações do governo como um caos desnecessário -- disseram que o apoiariam em vez de desestabilizar ainda mais o governo em um momento em que Elon Musk, conselheiro de Trump, demitiu mais de 100.000 funcionários federais.

O projeto de lei abrange gastos discricionários, funções como aplicação da lei e controle de tráfego aéreo, e representa cerca de um quarto de um orçamento federal de aproximadamente US$6,75 trilhões, que também inclui gastos com o programa de aposentadoria da Previdência Social e mais de US$1 trilhão por ano em pagamentos de juros sobre a crescente dívida de US$36 trilhões do governo.

Aumentaria os gastos com defesa em cerca de US$6 bilhões e diminuiria os gastos não relacionados à defesa em cerca de US$13 bilhões, de acordo com assessores da liderança republicana da Câmara. Também manteria o congelamento de US$20 bilhões em verbas para o Internal Revenue Service, que cobra impostos, anteriormente incluído em um projeto de lei provisório de dezembro.

Os parlamentares enfrentarão um prazo mais sério mais à frente este ano, quando terão que lidar com o teto da dívida autoimposto ou correrão o risco de um calote desastroso que abalaria a economia mundial.

A última paralisação do governo se estendeu por 35 dias no final de 2018 e início de 2019, durante o primeiro mandato de Trump. A repetida disputa entre os parlamentares sobre as paralisações do governo e o teto da dívida já afetou a capacidade de crédito dos EUA.

Duas das três principais agências globais de classificação de crédito retiraram do governo federal dos EUA sua antiga classificação de primeira linha.