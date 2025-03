Rede D'Or tem lucro 31,6% maior no 4º tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo de saúde Rede D'Or teve lucro líquido de R$879,5 milhões no quarto trimestre do ano passado, crescimento de 31,6% na comparação com o mesmo período em 2023.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) consolidado do grupo Rede D'Or no período foi de R$2 bilhões, avanço de 34,4% ano a ano.

Em termos ajustados, o lucro líquido subiu 29,3% em base anual, a R$932 milhões, enquanto o Ebitda expandiu 30,6%, a R$2,3 bilhões, mostrou relatório de resultados da companhia divulgado na noite desta segunda-feira.

A receita líquida do grupo cresceu 9,4% nos três meses encerrados em dezembro frente à mesma etapa de 2023, a R$13 bilhões.