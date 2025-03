Produção industrial da Alemanha sobe, mas exportações têm queda

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - A produção industrial da Alemanha aumentou em janeiro mas as exportações tiveram forte queda, mostrando os desafios enfrentados pelo novo governo para reavivar a maior economia da zona do euro em um momento de incerteza geopolítica.

As exportações alemãs caíram 2,5% em janeiro em comparação com o mês anterior, mostraram dados do escritório federal de estatísticas nesta segunda-feira. A expectativa em uma pesquisa da Reuters era de alta de 0,5%.

As importações aumentaram 1,2% em janeiro em comparação com o mês anterior, mostraram os dados.

No ano passado, a Alemanha foi o único país do G7 a registrar contração por dois anos consecutivos. Os partidos que esperam formar o próximo governo da Alemanha concordaram, na semana passada, em reformular as regras de empréstimos para aumentar os gastos com defesa e destinaram 500 bilhões de euros para investimentos em infraestrutura ao longo de 10 anos.

Seus esforços para impulsionar a economia ocorrem no momento em que se aproxima uma guerra comercial com os EUA, com o presidente Donald Trump ameaçando impor tarifas à União Europeia.

A balança de comércio exterior apresentou um superávit de 16,0 bilhões de euros em janeiro, abaixo dos 20,7 bilhões de euros em dezembro de 2024 e dos 25,3 bilhões de euros em janeiro de 2024.

As exportações para os países da UE caíram 4,2% no mês, enquanto as exportações para países fora da UE diminuíram 0,4%.

A maior parte das exportações alemãs foi para os EUA em janeiro, embora as exportações tenham caído 4,2% em comparação com dezembro de 2024.

"Isso ainda mostra um quadro pouco favorável de uma nação conhecida como uma potência industrial", disse Carsten Brzeski, chefe global de macro do ING.

Enquanto isso, a produção industrial alemã aumentou 2,0% em janeiro em comparação com o mês anterior, informou o escritório federal de estatísticas. Analistas consultados pela Reuters haviam previsto um aumento de 1,5%.

A produção industrial em janeiro ficou acima da média do quarto trimestre e isso dá esperança de que, pelo menos, não cairá no primeiro trimestre, disse Ralph Solveen, economista sênior do Commerzbank.

Isso também aumentaria as chances de que a economia alemã tenha se recuperado ligeiramente no início do ano, acrescentou Solveen.

O Produto Interno Bruto da Alemanha contraiu 0,2% no quarto trimestre em comparação com o período de três meses anterior.

(Reportagem de Maria Martinez em Berlim, Paolo Laudani e Anastasiia Kozlova em Gdansk)