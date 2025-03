Principal general ucraniano diz que não há risco de cerco para tropas da Ucrânia em Kursk

Kiev (Reuters) - O principal general da Ucrânia disse nesta segunda-feira que as tropas ucranianas que lutam na região russa de Kursk não correm o risco de serem cercadas, apesar da recente contraofensiva das forças russas, que incluem tropas norte-coreanas.

Oleksandr Syrskyi, que disse que estava visitando as forças que lutam em Kursk sem especificar se havia cruzado a fronteira para a Rússia, fez a observação em uma declaração nas mídias sociais, na qual também disse que a situação estava sob controle.

Nos últimos dias, mapas de código aberto mostraram a Rússia atravessando a linha de frente e abrindo uma estreita saliência no pequeno pedaço do território russo que a Ucrânia ocupou no ano passado, em parte como uma possível moeda de troca em quaisquer futuras negociações de paz.

"Vários vilarejos na fronteira, cujos nomes aparecem nos relatórios dos propagandistas russos, não existem mais de fato -- eles foram destruídos pelo bombardeio do agressor", disse Syrskyi.

"Apesar do envolvimento de um número significativo de tropas russas na ofensiva, reforçadas pela infantaria norte-coreana, o inimigo está sofrendo perdas significativas em mão de obra e equipamentos", acrescentou.

O Ministério da Defesa da Rússia disse no domingo que suas forças haviam recapturado mais três vilarejos na região de Kursk.

