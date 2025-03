Preocupação com perspectivas econômicas dos EUA aumentou entre consumidores, mostra Fed de NY

Por Michael S. Derby

(Reuters) - Os norte-americanos ficaram mais preocupados com as perspectivas econômicas em fevereiro, mesmo que suas expectativas em relação à trajetória futura da inflação tenham sofrido poucas alterações, segundo um relatório divulgado nesta segunda-feira pelo Federal Reserve de Nova York.

Segundo a Pesquisa de Expectativas do Consumidor do banco, a inflação daqui a um ano é vista em 3,1%, um pouco acima da leitura de 3% de janeiro, enquanto o nível projetado de inflação para daqui a três e cinco anos ficou inalterado em relação a janeiro, em 3%. O Fed tem como meta uma inflação de 2%.

A perspectiva branda para a inflação contrasta, entretanto, com as expectativas de aceleração das altas de preços de alimentos, aluguel, gasolina, custos universitários e médicos, bem como com a expectativa de um aumento de 3,3% nos preços dos imóveis residenciais para o ano seguinte.

A incerteza sobre as perspectivas de inflação também aumentou. Os dados do banco contrastam, até certo ponto, com outros relatórios recentes que mostram ganhos notáveis nas expectativas de aumentos futuros de preços.

O relatório do Fed de Nova York observou que "as famílias expressaram mais pessimismo sobre sua situação financeira para o ano seguinte em fevereiro, enquanto as expectativas de desemprego, inadimplência e acesso ao crédito se deterioraram notavelmente", mesmo quando os entrevistados da pesquisa elevaram as expectativas de gastos.

A pesquisa constatou que, embora as famílias classifiquem sua situação financeira atual como pouco alterada, a perspectiva para o ano seguinte "deteriorou-se consideravelmente", com aqueles que esperam uma situação pior em sua leitura mais alta desde novembro de 2023.

De acordo com o relatório, a probabilidade esperada de que o desemprego seja maior daqui a um ano subiu para seu nível mais alto desde setembro de 2023, uma vez que os entrevistados reduziram as perspectivas de que uma pessoa deixaria voluntariamente um emprego e disseram que encontrar um novo trabalho seria mais difícil.

O relatório do Fed de Nova York chega em um cenário em que a ansiedade sobre o futuro da economia norte-americana tem aumentado à medida que o governo do presidente Donald Trump avança de forma errática com uma agenda de tarifas maciças sobre os principais parceiros comerciais do país.

Economistas acreditam amplamente que essas políticas, na medida em que forem mantidas, poderão elevar a inflação a partir de níveis que as autoridades do Fed já consideram muito altos, ao mesmo tempo em que desacelera o crescimento e aumenta o desemprego no futuro.

Na sexta-feira, o chair do Fed, Jerome Powell, disse que ainda não se sabe como as tarifas, que são efetivamente impostos de importação para os norte-americanos, repercutirão na inflação.

Os dados sobre as expectativas de inflação são observados de perto pelo Fed porque as autoridades acreditam que eles exercem uma forte influência sobre a situação atual das pressões dos preços.