Até com bolsonaristas: Gleisi toma posse como ministra com Planalto lotado

A deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) toma posse nesta tarde como ministra das Relações Institucionais no lugar do ministro Alexandre Padilha (PT), que assume a Saúde.

O que aconteceu

Os dois foram empossados pelo presidente Lula (PT) no Palácio do Planalto. A ex-ministra da Saúde Nísia Trindade, trocada no final de fevereiro em meio à reforma ministerial, também participou do evento, no palco, junto ao vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). O ex-presidente José Sarney (MDB) sentou na primeira fila, em meio aos ministros.

Os presidentes do Congresso compareceram. A nova ministra teve ainda o reconhecimento dos presidentes Davi Alcolumbre (União-AP), do Senado, e Hugo Motta (Republicanos-PB), que desceram a rampa ao lado dela e de Lula. Mais cedo, Gleisi participou do primeiro almoço com lideranças.

Até a oposição veio. Entre ministros, governadores e lideranças do governo no Congresso, compareceram apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como Ricardo Barros (PP-PR), ex-líder do governo na Câmara dos Deputados e ex-ministro da Saúde de Michel Temer (MDB). Luciano Bivar, ex-presidente do União Brasil, também está presente.

Em sua fala, Padilha prometeu como carro-chefe reduzir a fila do atendimento especializado no SUS. "Vou trabalhar para buscar o maior acesso e menos tempo de espera para quem procura uma especialidade. Não tem solução mágica", disse. Ele sugeriu um "novo modelo de remuneração", que aumenta o pagamento aos profissionais especializados, como alternativa para aceleração das consultas.

Foi uma chegada movimentada. Com evento marcado para as 15h, os arredores do Planalto já estavam congestionados desde antes das 13h, com uma fila que dava a volta no palácio.

Mudança na articulação

Gleisi fica responsável pela articulação política do governo. Responsável pela ligação entre o Planalto e o Congresso, o ministério tem sido uma das principais vidraças do governo, em especial pela relação conflituosa que Padilha tinha com o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL).

Lula queria alguém próximo na pasta. Gleisi foi uma das principais defensoras do presidente durante o processo da Operação Lava Jato —época em que assumiu o comando do PT, em 2017. Ela tem acesso ao presidente e proximidade com grande parte dos ministros.

Já Padilha, desautorizado na SRI, vai dar uma roupagem mais política à Saúde. De histórico acadêmico e técnico, Nísia era criticada por parlamentares por uma suposta falta de traquejo político, em especial na hora de liberar verbas.

Primeira a falar no evento, Nísia acusou boicote contra sua gestão. "Durante os 25 meses em que fui ministra, uma campanha sistemática e misógina ocorreu de desvalorização do meu trabalho, da minha capacidade e da minha idoneidade. Não é possível e acho que não podemos aceitar como natural comportamento desta natureza", disse a ex-ministra.

Estas foram a quarta e a quinta mudanças no governo, respectivamente. Com Gleisi, governo volta a ter 10 mulheres entre os 38 ministérios —número havia diminuído após a saída de Nísia.

Outros nomes são esperados em breve. A reforma ministerial visa melhorar a governabilidade, mas dificilmente garantirá aliança para 2026. As conversas sobre isso ocorrerão em outro momento, mais para frente, e o embarque ou desembarque de partidos do centrão vai depender mais da popularidade de Lula e da imagem do governo, atualmente em baixa, do que das pastas ocupadas.