Polícia investiga assassinato e suspeita de canibalismo em Peruíbe (SP)

A Polícia Civil investiga a morte de um homem em Peruíbe (SP) e apura a suspeita de que partes do corpo tenham sido consumidas.

O que aconteceu

O corpo de Celso Marques Ferreira, 60, foi encontrado na sexta-feira (7) na Rua Antônio Siqueira, no bairro Beira Mar. Ele tinha ferimentos no pescoço, na caixa torácica e nas partes íntimas. Ao lado, havia uma placa com a frase: "Estuprador pega Gringa".

Uma mulher de 65 anos, conhecida como "Gringa", foi presa em flagrante e teria confessado o crime. Segundo a polícia, ela alegou ter matado a vítima "com a força do pensamento" e ingerido parte de seus órgãos. Afirmou, ainda, que a vítima cometia estupros, mas não apresentou provas.

Ela foi presa em flagrante com o companheiro, de 41 anos. Ele nega envolvimento, mas a polícia suspeita que a mulher não tenha agido sozinha. Três outras pessoas em situação de rua também são investigadas.

'Gringa' e seu companheiro viviam em situação de rua e tinham conflitos com a vítima. Testemunhas disseram que, dias antes do crime, o homem teria ameaçado Celso. A polícia ainda investiga se houve participação de outras pessoas no assassinato.

Pessoas em situação de rua relataram à polícia que, no dia do crime, comeram uma sopa servida pela mulher. Eles não souberam informar os ingredientes, e a polícia não descarta a hipótese de que órgãos da vítima tenham sido usados no preparo.