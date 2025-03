'Playboy do grau' desafia polícia com aceleradas ilegais até na Esplanada

No último dia 28, a Polícia Civil do Distrito Federal apreendeu o BMW M4 Coupé do empresário Wadan Pedroso, investigado na chamada Operação Drift. A operação incluiu o cumprimento de mandados de busca e apreensão para reprimir "crimes de trânsito cometidos de forma reiterada e divulgados em redes sociais".

Chamado na internet de 'Playboy do Grau' ou 'Playboy do Drift', Wadan chamou atenção dos policiais ao divulgar, em seu Instagram, diversos vídeos em que realiza as manobras de derrapagem em locais públicos.

As exibições ocorrem com diferentes carros e cidades, incluindo a prática de drift, corridas ilegais e outras exibições perigosas. Em uma delas, nota-se que o empresário quase colide com um veículo que vinha na contramão. Em outra, as manobras são realizadas na avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo.

O vídeo mais notável de todos, porém, gravado na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Na mesma região, onde fica a sede dos Três Poderes, Wadan aparece dando "cavalos de pau" em sua BMW com a Catedral Metropolitana ao fundo. Não obstante, o investigado também publicou uma reportagem sobre si na TV local, celebrando a publicidade recebida.

Outros crimes constatados

Na execução do mandado de busca e apreensão, o BMW M4 Coupe estava batido e sem um dos faróis, a grade frontal e parte do para-lama esquerdo. A habilitação do 'Playboy do Grau' foi suspensa como medida cautelar, a fim de evitar novas infrações e "reforçar sua responsabilização", afirmou a Polícia.

As investigações policiais também apontaram que o empresário deixou que um adolescente de 15 anos conduzisse seu carro, compartilhando o ato em vídeo nas redes sociais. "Essa conduta agrava a responsabilização criminal, evidenciando a imprudência e o desrespeito às normas de trânsito", enfatizou a PCDF.

Ainda que a Polícia não tenha detalhado esse incidente, o Instagram de Wadan contém um vídeo de 2023, no qual seu carro é dirigido pelo influenciador apelidado de Boca de 09, com o dono no banco do carona. À época, o jovem tinha entre 14 e 15 anos, segundo apurou a UOL Carros.

Os policiais disseram que Wadan não possui antecedentes criminais, mas já havia sido alvo de outras denúncias por infrações de trânsito. O veículo apreendido será periciado, a fim de se constatar a existência de modificações irregulares.

Agora, o empresário responderá por dois crimes:



Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou exibição não autorizada que resulte em risco à segurança viária (pena: 6 meses a 3 anos de detenção, multa e suspensão ou proibição de obter habilitação)

Permitir que pessoa não habilitada conduza veículo automotor (pena: 6 meses a 1 ano de detenção ou multa).

Wadan responde

A UOL Carros, o empresário assumiu a autoria dos vídeos em seu canal. Segundo Wadan, as postagens são feitas "por realização pessoal", e não há qualquer monetização no conteúdo produzido.

O empresário aproveitou para protestar contra os políticos do Distrito Federal, pedindo a criação de espaços públicos para a prática de modalidades automobilísticas como o drift. "Eu só queria uma mudança por parte do Governo. A gente tá na capital do País e não tem nenhum tipo de investimento em autódromo", disse fazendo menção ao autódromo Nelson Piquet, fechado desde 2014.

Wadan disse, ainda, estar assustado com a repercussão do caso. "Muita gente faz isso aqui em Brasília. Não vou citar nomes, mas muita gente, às vezes com um carro mais barato que o meu. Pelo fato do meu carro ser mais caro, ele acabou ficando em evidência", afirmou.

Por fim, o empresário rebateu a alcunha de playboy, que não o agrada. "Tudo que faço e tenho é porque eu trabalhei e paguei, igual à maioria dos brasileiros. Não tenho ajuda de pai ou mãe".