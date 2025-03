Petroleiro e navio colidem no Reino Unido; resgate está em andamento

Um petroleiro e um navio de carga colidiram no Mar do Norte, na costa de East Yorkshire, no Reino Unido, hoje. Uma operação de resgate com helicópteros e botes salva-vidas foi acionada, mas ainda não há informações sobre feridos ou impacto ambiental.

O que aconteceu

A colisão ocorreu por volta das 9h48 (horário local), a cerca de 10 milhas náuticas (18.520 km) da cidade de Hull. A Guarda Costeira foi alertada e imediatamente acionou um helicóptero de resgate de Humberside, além de botes salva-vidas de Skegness, Bridlington, Maplethorpe e Cleethorpes.

Embarcações próximas com capacidade de combate a incêndios também foram enviadas ao local. Ainda não há confirmação oficial sobre vítimas ou danos ambientais.

A operação de emergência envolve múltiplas equipes de resgate e uma aeronave de asa fixa da Guarda Costeira. Testemunhas relataram a presença de fumaça no local da colisão, mas a Guarda Costeira ainda não confirmou se o petroleiro pegou fogo.

Navio tinha bandeira portuguesa

O navio de carga envolvido na colisão é de bandeira portuguesa, registrado na Madeira, e navegava sob o nome de Solong. Ele estava a caminho da Holanda quando o acidente ocorreu.

A área do Mar do Norte onde aconteceu a colisão é uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo, o que aumenta os riscos de acidentes. Autoridades locais monitoram a situação para evitar impactos ambientais, como vazamento de óleo.

*Em atualização