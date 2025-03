Parlamentares da UE expressam dúvidas sobre euro digital após falha em sistema do BCE

FRANKFURT (Reuters) - Parlamentares da União Europeia estão expressando novas dúvidas sobre o projeto do Banco Central Europeu de estabelecer um euro digital depois que uma falha no sistema de pagamento da instituição causou atrasos para milhares de famílias e comerciantes.

A pane no sistema de pagamentos Target 2 (T2) no mês passado fez com que os bancos não pudessem liquidar transações entre si durante a maior parte de um dia, em parte devido a um diagnóstico inicial errado do problema pelos técnicos do BCE.

Representantes de quatro dos oito grupos que compõem o Parlamento Europeu disseram que o incidente levantou algumas questões sobre a capacidade do BCE de cumprir seu projeto do euro digital, um novo sistema de pagamento aberto a todos os residentes da zona do euro.

"Esse caso é um golpe na credibilidade do BCE", disse Markus Ferber, do Partido Popular Europeu, o maior grupo do atual Parlamento.

"As pessoas farão perguntas legítimas sobre como o BCE será capaz de administrar um euro digital quando não consegue nem mesmo manter suas operações diárias funcionando sem problemas."

Um funcionário do BCE disse que um euro digital seria mais parecido com o sistema de pagamento instantâneo Tips, que também funciona 24 horas por dia e lida com milhões de pequenos pagamentos todos os dias, do que com o T2, que liquida menos transações, porém maiores, e o primeiro tem sido extremamente confiável.

De fato, o Tips sofreu apenas pequenos atrasos no dia da falha.

Mas a resistência dos parlamentares ainda pode ser um obstáculo para o BCE, que precisa deles para aprovar a legislação que estabelece as bases para o euro digital.

A Comissão Europeia propôs uma legislação sobre o euro digital em junho de 2023, mas o projeto não avançou muito desde então, em meio ao ceticismo de alguns parlamentares e banqueiros.

Rasmus Andresen, um político que faz parte do grupo de partidos verdes que, assim como Ferber, faz parte do comitê parlamentar que supervisiona o BCE, disse que o banco precisa restaurar a confiança dos cidadãos ou o euro digital pode "correr o risco de fracassar".

Johan Van Overtveldt, do Grupo de Conservadores e Reformistas Europeus, disse que "o BCE deve provar que pode manter uma infraestrutura financeira ininterrupta e segura" antes de avançar com o euro digital.

O BCE apresentou o projeto, em parte, como uma resposta à iniciativa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de promover stablecoins, um tipo de criptomoeda normalmente atrelada ao dólar e cada vez mais usada como forma de pagamento digital.

O BCE espera que a legislação esteja em vigor até o outono (no Hemisfério Norte) para que possa votar o lançamento oficial do projeto.

(Por Francesco Canepa)