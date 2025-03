Papa teve uma "noite tranquila e está descansando", diz Vaticano

Em comunicado divulgado na manhã desta segunda-feira, o Vaticano informou que o papa Francisco passou "uma noite tranquila e está descansando". No dia anterior, Francisco, de 88 anos, agradeceu aos médicos e profissionais de saúde pelo atendimento recebido nas mais de três semanas em que está hospitalizado. O líder da Igreja Católica tem demonstrado sinais de melhoras nos últimos dias e tem respondido bem ao tratamento contra a pneumonia.

Gina Marques, correspondente da RFI em Roma,

Mesmo com o Papa Francisco hospitalizado, as atividades da Igreja Católica continuam em andamento. Principalmente este ano que ocorre o Jubileu Ordinário, também chamado o Ano Santo, ou Ano do Perdão. Esta importante comemoração católica que acontece a cada 25 anos começou no Natal e vai terminar em 6 de janeiro de 2026.

O Jubileu inclui uma série de eventos e nenhum deles foi cancelado porque o Papa está internado. As cerimônias são celebradas por cardeais ou bispos. As audiências com os Chefes de Estado são realizadas pelo Secretário de Estado da Santa Sé, o cardeal Pietro Parolin.

Com Francisco no hospital, houve uma mudança apenas no Angelus, a tradicional oração dos domingos, quando o Papa costuma abençoar os fiéis da janela do Palácio Apostólico. As últimas mensagens foram por escrito e divulgada a todas as dioceses do mundo e também pela Sala de Imprensa da Santa Sé.

Na deste domingo (9), o líder de cerca de 1,4 bilhão de fiéis católicos agradeceu aos profissionais de saúde pelo atendimento recebido no hospital Gemelli, em Roma, onde está internado desde o dia 14 de fevereiro para o tratamento de uma pneumonia bilateral.

Segundo o departamento de Comunicação da Santa Sé, neste período de hospitalização mais de 500 jornalistas pediram o credenciamento. Duas vezes ao dia, uma de manhã e outra a noite, uma responsável do Vaticano vem à sala de imprensa encontrar os jornalistas para explicar o boletim e dar mais detalhes sobre o quadro clínico de Francisco. Há uma reivindicação crescente sobre uma fotografia do pontífice no hospital.

Esta é a quarta internação de Francisco, e a mais longa também, até o momento, 25 dias hospitalizado. Nas outras vezes que ele esteve internado, foram divulgadas imagens do Papa no hospital encontrando crianças e outros pacientes. Desta vez, até o momento, foi divulgado apenas um áudio no qual o Sumo Pontífice agradece em espanhol aos fiéis pelas orações. A mensagem foi divulgada na Praça São Pedro durante a vigília de orações e emocionou a comunidade católica.

Peregrinação no Ano do Jubileu

Segundo estimativas, mais de 30 milhões de peregrinos deverão vir à capital italiana neste ano do Jubileu. Aguarda-se a presença de 250 mil brasileiros, segundo comunicou o Consulado do Brasil em Roma. A maioria dos fiéis que chegam ao Vaticano participam das orações pela recuperação do Papa Francisco. Alguns vão até a entrada do hospital Gemelli para rezar e levar flores desejando que ele melhore. Francisco também recebe desenhos de muitas crianças que demonstram carinho neste momento difícil.

O carioca Vinícius veio a Roma com alguns amigos e aproveitou para vir ao Vaticano rezar pelo Papa Francisco. "É um homem com vital importância, um homem que vem mudando um pouco algumas concepções da Igreja, adaptando para nossa, para nossos tempos atuais e espero que Deus se encarregue pela vida dele. Que ele possa sair dessa, desse problema de saúde logo e tão rápido venha estar conosco aqui na praça de São Pedro de novo" afirmou em entrevista à RFI.

"Ele vem mudando assim a forma da Igreja tratar homossexuais, pessoas com outras, é, com outras opções distintas de sexualidade. Eu acho que isso é muito importante porque sempre foi um dogma muito, muito caro a Igreja. E assim, por mais que ele não consiga trazer isso de uma forma plena à tona, eu acho que já é um início dessa questão que isso precisa ser debatido e mudado pela Igreja", acrescenta.

Reformas e planos do papa Francisco para a Igreja

O papa Francisco foi eleito para reformar e reformou a Igreja Católica. No próximo 13 de março ele completa 12 anos de pontificado. O Papa fez diversas reformas financeiras e administrativas no Vaticano. Uma das principais é a Reforma da Cúria Romana, o governo central da Igreja. Esta restruturação feita em 2022 abriu a possibilidade que laicos, inclusive mulheres, tenham cargos de responsabilidades no comando dos dicastérios, ou seja, nos ministérios da Santa Sé. A reforma já está sendo atuada com duas mulheres.

A religiosa Raffaella Petrini, 56 anos, governadora do Estado da Cidade do Vaticano, é a primeira mulher em funções tão elevadas na Cúria Romana, com poderes de gestão da Santa Sé apenas abaixo do Papa.

A religiosa Simona Brambilla, 59 anos, foi nomeada como a primeira prefeita do Dicastério para a Vida Consagrada.

Vale lembrar que numa audiência em janeiro passado, o Papa disse que a mentalidade "clerical e machista" na Cúria, o governo da Igreja Católica, deve ser eliminada, adiantando que "as freiras (...) sabem fazê-lo melhor do que os homens".

Antes de realizar as reformas na Igreja, Francisco consultou todos os bispos do mundo, enviou questionários para as dioceses e convocou os clérigos a vir ao Vaticano participar dos debates. Isso demonstra sua força reformadora que marca a história nesta milenar instituição da Igreja Católica.