Papa Francisco expressa solidariedade às vítimas das enchentes na Argentina

O papa Francisco, hospitalizado há mais de três semanas para se recuperar de uma pneumonia, expressou "proximidade" ao sofrimento das vítimas das enchentes na Argentina, informou o Vaticano nesta segunda-feira (10).

"O papa foi informado sobre as enchentes na Argentina e está claramente próximo do sofrimento das pessoas em Bahía Blanca, evidentemente está próximo delas em seus pensamentos e orações", disse a sala de imprensa do Vaticano.

A primeira-ministra italiana Giorgia Meloni também expressou suas "profundas condolências", segundo um comunicado oficial.

A tempestade que atingiu a cidade argentina de Bahía Blanca na sexta-feira deixou pelo menos 16 mortos, cem desaparecidos e 900 evacuados.

Segundo Federico Susbielles, prefeito da cidade portuária 600 km ao sul de Buenos Aires, as enchentes causaram danos no valor de US$ 400 milhões (R$ 2,30 bilhões).

O papa não aparece publicamente desde que foi internado no Hospital Gemelli, em Roma, em 14 de fevereiro, mas, segundo os boletins do Vaticano, apresentou leves sinais de melhora nos últimos dias.