Pague Menos: lucro líquido soma R$ 77,1 mi no 4º trimestre

O lucro líquido da Pague Menos totalizou R$ 77,1 milhões no último trimestre de 2024, avanço de 22,8% em relação ao mesmo período de 2023. O resultado, segundo a empresa, ocorreu em função da combinação de crescimento de vendas, incremento da rentabilidade operacional e redução do resultado financeiro.

Já no acumulado do ano, o lucro líquido somou R$ 152 milhões, salto de 972,3% ante um ano antes, quando totalizou R$ 14,2 milhões.

Apesar do crescimento anual do lucro, a margem líquida permanece abaixo da média histórica da companhia, o que sinaliza espaço para melhorias. "Seguimos comprometidos com a desalavancagem financeira e melhoria de eficiência operacional para seguir expandindo lucros", disse a empresa no release que acompanha os resultados divulgado nesta segunda, 10.

A margem líquida, por sua vez, foi de 2,1% no quarto trimestre de 2024, estável em relação ao trimestre anterior. Neste caso, a Pague Menos destaca que os ganhos de rentabilidade foram compensados por menores créditos fiscais em imposto de renda.

O Ebitda foi de R$ 164 milhões, alta de 31,6% ante um ano antes, com incremento de 0,5 ponto porcentual (p.p.) na margem Ebitda. "Com isso, acumulamos o quarto trimestre consecutivo com incremento de rentabilidade operacional", afirmou.

"Foram quatro trimestres consecutivos de crescimento acelerado e aumento de rentabilidade, fortalecendo nossa presença no mercado e aprimorando nossa eficiência", afirmou o CEO da Pague Menos, Jonas Marques.

No acumulado de 2024, o Ebitda totalizou R$ 628,5 milhões, avanço de 32,0% frente a 2023, com incremento de 0,6 p.p. de margem.

Desde o ano do IPO da Pague Menos, em 2020, o Ebitda cresceu a uma taxa anual composta de 17,8%, refletindo múltiplas alavancas de geração de valor, como a expansão orgânica, sinergias geradas pela aquisição da Extrafarma, e ganho de eficiência operacional.

A receita líquida, por sua vez, foi de R$ 3,3 bilhões, alta de 16,9% em relação ao mesmo trimestre de 2023. Em 2024, a receita líquida totalizou R$ 12,6 bilhões, avanço de 12,7% ante 2023.

Em relação aos investimentos, a empresa somou R$ 100,2 milhões em 2024, reduzindo 19% na comparação com o ano anterior. Os investimentos em reformas de lojas concentraram mais da metade do capex do ano, refletindo maior foco em revitalização do parque de lojas e conversões de bandeira.

A rede encerrou 2024 com 1.649 lojas, sendo 348 provenientes do portfólio adquirido da Extrafarma, das quais 125 já foram convertidas para a bandeira Pague Menos. Ao longo do ano, foram realizadas 30 aberturas e 13 fechamentos, enquanto no quarto trimestre a rede atingiu 6,5% de market share nacional.

Neste ano, a companhia mantém compromisso com a desalavancagem financeira e segue focada na melhoria da eficiência operacional. Como resultado, encerrou o quarto trimestre do ano passado com dívida líquida de 2 vezes em relação ao Ebitda ajustado, redução de 0,5 vez ante ano anterior.