Ouro fecha em queda à espera de dados dos EUA e impacto de políticas tarifárias

O ouro fechou em queda nesta segunda-feira, 10, com o mercado aguardando os dados econômicos dos EUA, que podem fornecer mais pistas sobre o caminho do Federal Reserve (Fed) em relação à redução da taxa de juros. Taxas mais baixas tendem a aumentar o apelo de metais preciosos, como o ouro.

O contrato de ouro para abril encerrou a sessão com queda de 0,50%, a US$ 2.899,4 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

A atenção do mercado está voltada para o índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA, que será divulgado na quarta-feira, 12, e para o índice de preços ao produtor (PPI), previsto para quinta-feira (13). Segundo Inki Cho, da Exness, os dados econômicos podem ser decisivos para o caminho de afrouxamento da política monetária do Federal Reserve, com números fortes provavelmente pressionando ativos sem rendimento, como o ouro.

Além disso, a expectativa do mercado é de que os preços do metal apresentem volatilidade durante esta semana devido às mudanças na política tarifária. Segundo Daria Efanova, da Sucden, o ouro está sendo negociado dentro de uma faixa estreita, com os mercados aparentemente descontando o efeito inflacionário das políticas tarifárias de Trump, que sofreram constantes reversões.

De acordo com Inki Cho, "os preços do ouro também podem ser influenciados por desenvolvimentos geopolíticos. Oficiais dos EUA se encontrarão com seus homólogos ucranianos na Arábia Saudita na terça-feira (11) para discutir um cessar-fogo com a Rússia. Se alcançado, os preços do ouro podem sofrer pressão de venda devido à redução da demanda por ativos de segurança."

*Com informações da Dow Jones Newswires.