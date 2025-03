Ônibus capota no sul do México e deixa 11 mortos

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - Onze pessoas morreram e pelo menos 12 ficaram feridas no sul do México na manhã desta segunda-feira, após o ônibus que as transportava capotar, informaram autoridades do Estado de Oaxaca.

As autoridades ainda investigam a causa do acidente, que ocorreu nos arredores da pequena cidade de Santo Domingo Narro, disse o governo estadual em um comunicado.

"Estendo minhas sinceras condolências às famílias das vítimas, a quem daremos o apoio e a assistência necessários durante esse momento difícil", disse o governador de Oaxaca, Salomón Jara, nas redes sociais.

Em uma entrevista à rádio local, o ministro do interior do Estado, Jesús Romero, disse que o ônibus transportava mais de 40 pessoas e estava a caminho do Istmo de Tehuantepec, no sul do México.

Romero disse que aparentemente os passageiros estavam voltando para casa depois de participarem de um comício realizado no domingo pela presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, na capital Cidade do México.

(Reportagem de Kylie Madry e Aida Pelaez-Fernandez)