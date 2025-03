'No comércio como no hóquei, o Canadá vencerá', diz futuro premiê em ofensiva contra Trump

O economista Mark Carney, eleito no domingo (9) líder do Partido Liberal do Canadá, após a renúncia de Justin Trudeau, já começou a se posicionar diante dos ataques de Donald Trump ao país. "Os canadenses estão sempre prontos quando alguém se apresenta. Os norte-americanos não devem se enganar. No comércio, assim como no hóquei, o Canadá vencerá", garantiu o futuro primeiro-ministro da décima economia do mundo.

Após receber 85,9% dos votos na disputa interna, Mark Carney, ex-presidente dos bancos centrais do Canadá e da Inglaterra, foi disparado o vencedor das eleições do Partido Liberal canadense, chegando bem à frente da ex-ministra das Finanças Chrystia Freeland, que recebeu 8% dos votos. Carney será o primeiro dirigente - canadense que nunca exerceu um mandato parlamentar e sem qualquer experiência de governo

Economista formado em Harvard, nos EUA, e em Oxford, no Reino Unido, Mark Carney fez fortuna como gestor de investimentos no banco americano Goldman Sachs, antes de se tornar presidente do Banco do Canadá, onde ajudou o país a superar a crise financeira de 2008-2009.

Em 2013, Mark Carney se tornou o primeiro governador estrangeiro do Banco da Inglaterra. Nunca antes alguém liderou dois bancos centrais do G7. Muitos especialistas consideram Carney responsável pela estabilidade que prevaleceu durante o Brexit, a saída dos britânicos da União Europeia. Ele tem o perfil de um gestor internacional, acostumado a lidar com crises.

Descrevendo-se como um centrista que se recusa a colocar a economia contra o meio ambiente, ele foi até recentemente o Enviado Especial das Nações Unidas para Ação Climática e Finanças e se apresenta como o homem da mudança.

"Os canadenses sabem que os novos desafios exigem uma nova liderança que acabe com as divisões", declarou ele, em seu discurso da vitória. Carney também garantiu que irá colocar a economia canadense "de volta nos trilhos". "O Canadá precisa de mudanças que construam a futura economia mais forte do G7", disse o futuro primeiro-ministro.

Os Estados Unidos não são o Canadá e o Canadá nunca fará parte dos Estados Unidos de nenhuma maneira, forma ou jeito. Não buscamos essa batalha, mas, tanto no comércio quanto no hóquei, o Canadá vencerá. Não será uma vitória fácil.

Em um momento em que o clima é tenso entre o Canadá e os Estados Unidos, devido às inúmeras ameaças de Donald Trump, Mark Carney fez um discurso virulento contra o presidente norte-americano.

Alternando regularmente entre o inglês e o francês em seu discurso, Carney destacou:"Nos Estados Unidos (...), nunca haverá um direito à língua francesa". Segundo o econimista de 59 anos, "a alegria de viver, a cultura e a língua francesa fazem parte de nossa identidade".

"Os norte-americanos querem nossos recursos, nossa água, nossa terra, nosso país (...) Não podemos deixar Trump vencer", acrescentou Mark Carney, que acredita que o Canadá deve "criar novas relações comerciais" com outros parceiros. Pouco antes da divulgação dos resultados, em um discurso de despedida, Justin Trudeau já havia descrito as ameaças de Donald Trump como um "desafio existencial" para o país. "A liberdade não está garantida, nem mesmo o Canadá", alertou.

"Estou ansioso para trabalhar em estreita colaboração com ele em prioridades internacionais compartilhadas, inclusive no G7, e para aprofundar o relacionamento entre o Reino Unido e o Canadá", escreveu o primeiro-ministro britânico Keir Starmer no X.

De acordo com uma pesquisa do Angus Reid Institute publicada na quarta-feira, Carney é a personalidade preferida dos canadenses para enfrentar Trump, de acordo com 43% dos entrevistados, contra 34% de preferência pelo líder dos conservadores, Pierre Poilievre.

A China, que tem relações tumultuadas com o Canadá, parabenizou Carney e disse que "espera que o lado canadense possa manter uma visão objetiva e racional" e "seguir uma política positiva e pragmática", de acordo com uma declaração do ministério chinês das Relações Exteriores.

(RFI com AFP)