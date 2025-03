Negociadores israelenses viajam ao Catar para discutir trégua em Gaza

Uma delegação israelense deve desembarcar nesta segunda-feira (10) no Catar para uma nova rodada de conversas destinada a prolongar o frágil cessar-fogo em Gaza, depois que o país cortou o fornecimento de energia elétrica no território palestino para pressionar o movimento islamista Hamas.

A primeira fase da trégua terminou no dia 1º de março sem um acordo para as etapas seguintes, que devem assegurar o fim da guerra. Apesar da tensão, os combates em larga escala não foram retomados.

Os dois lados mantêm grades divergências sobre os termos de uma segunda fase da trégua, que em geral conseguiu conter a violência desencadeada após os ataques do Hamas de 7 de outubro de 2023 contra Israel.

O Hamas exige negociações imediatas para a segunda fase, enquanto Israel prefere prolongar a fase inicial.

Israel interrompeu a entrega de ajuda a Gaza em meio ao desacordo. No domingo, anunciou o corte de fornecimento de energia elétrica para obrigar o Hamas a liberar os reféns.

"Usaremos todas as ferramentas à nossa disposição para trazer os reféns de volta e garantir que o Hamas não esteja mais em Gaza no dia seguinte ao fim da guerra", declarou o ministro da Energia, Eli Cohen, após ordenar o corte do abastecimento.

A única linha de transmissão entre Israel e Gaza alimenta a principal unidade palestina de dessalinização. Os moradores de Gaza dependem agora de painéis solares e geradores a combustível para obter energia elétrica.

Centenas de milhares de palestinos vivem em barracas em Gaza com temperaturas de até 12ºC à noite.

O líder do Hamas, Izzat al Rishq, afirmou que a decisão israelense "de cortar a eletricidade para Gaza, após privá-la de comida, medicamentos e água, e uma tentativa desesperada de pressionar nosso povo e sua resistência".

jd/acc/ami/tc/mas/ag

© Agence France-Presse