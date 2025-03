Nasa elimina função de cientista-chefe e fecha escritório de políticas

Por Joey Roulette e Patrick Wingrove e Andrea Shalal

(Reuters) - A Nasa está eliminando a função de cientista-chefe e fechando um escritório que estuda questões de políticas sobre espaço e tecnologia, em uma rodada de demissões que afeta 23 funcionários, informou a agência nesta segunda-feira.

A administradora interina da Nasa, Janet Petro, disse aos funcionários por email nesta segunda-feira que o Escritório do Cientista-Chefe, o Escritório de Ciência, Política e Estratégia e o ramo de diversidade, equidade e inclusão dentro do Escritório de Diversidade e Oportunidades Iguais seriam fechados. O email foi visto pela Reuters.

Um porta-voz da Nasa confirmou os cortes e disse que 23 funcionários seriam afetados.

A agência tem um cientista-chefe há décadas -- exceto quando o cargo foi extinto entre 2005 e 2011 -- para aconselhar sobre suas missões e áreas de ciência espacial e astronomia para concentrar os esforços de pesquisa.

Os cortes, parte da iniciativa de redução de custos do governo do presidente Donald Trump, incluirão as saídas da atual cientista-chefe da Nasa, Katherine Calvin, bem como do tecnólogo-chefe da Nasa, A.C. Charania.

A Nasa ainda tem um administrador associado para a Diretoria de Missão Científica, que supervisiona as missões voltadas para a ciência.

Muitos dos 18.000 funcionários da Nasa estão ansiosos com os esforços do governo Trump para reduzir a burocracia federal, que são liderados por Elon Musk e pelo Departamento de Eficiência Governamental. A empresa de foguetes de Musk, SpaceX, tem contratos no valor aproximado de US$15 bilhões com a Nasa, de acordo com dados de contratação federal.